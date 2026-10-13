대방산업개발
계양신도시 대방 엘리움
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
대방산업개발이 인천계양 A21블록에 지하 2층~지상 15층, 10개동, 총 536세대 규모로 공급하는 ‘계양신도시 대방 엘리움’ 조감도.
대방산업개발 제공
대방산업개발 제공
3기 신도시 본청약 분양가가 잇따라 오르는 가운데, 서울 아파트 시세의 절반 수준인 인천계양 테크노밸리 분양 시장으로 실수요자들의 눈길이 쏠리고 있다.
주택도시보증공사(HUG) 등에 따르면 인천계양 A6블록 전용 84㎡ 확정 분양가는 7억~7억 2000만원대로 책정됐다. 이는 2021년 사전청약 당시 추정가(5억 2700만원)보다 1억 7800만원가량 오른 수치다. 남양주왕숙, 고양창릉 등 다른 3기 신도시 주요 단지 역시 전용 84㎡가 7억원 안팎으로 상승했다.
그럼에도 시장에서는 여전히 매력적인 대안이라는 평가다. 계양신도시와 인접한 서울 강서구 아파트 평균 시세는 전용 84㎡ 기준 12억~15억원(3.3당 약 4800만원)에 달해 계양신도시 분양가는 강서구 시세의 절반 수준에 불과하기 때문이다.
탄탄한 교통 호재도 눈길을 끈다. 인천 1호선 박촌역을 이용하면 김포공항역까지 3정거장이며 마곡은 20분대, 여의도는 30분대에 닿을 수 있다. 향후 GTX-D Y자 노선과 대장홍대선 연장, S-BRT 구축 등이 더해지며 서울 도심 접근성은 더욱 좋아질 전망이다.
이런 가운데 대방산업개발은 인천계양 A21블록에서 지하 2층~지상 15층, 10개동, 총 536세대 규모의 ‘계양신도시 대방 엘리움’을 공급할 예정이다. 전용 84㎡와 114㎡로 구성되며 분양가 상한제가 적용된다.
세줄 요약
- 인천계양 84㎡ 분양가 7억대 확정
- 강서구 시세 절반 수준, 수요자 관심
- GTX-D 등 교통 호재로 접근성 기대
2026-10-13 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."