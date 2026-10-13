내포신도시 최중심 ‘초품아’… 소음 저감 기술로 실거주 편의성 강화

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e편한세상 내포 에듀플라츠

이미지 확대 DL이앤씨가 충남 홍성군 홍북읍 신경리 일원(RH14블록)에 분양하는 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’ 투시도.

DL이앤씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 DL이앤씨가 충남 홍성군 홍북읍 신경리 일원(RH14블록)에 분양하는 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’ 투시도.

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세줄 요약 DL이앤씨가 충남 홍성 내포신도시 최중심 RH14블록에 e편한세상 내포 에듀플라츠를 분양했다. 홍주초와 인접한 초품아 입지에 중·고교, 학원가, 상업지구, 행정기관이 가깝고 공원과 교통망도 좋아 실거주 편의성이 높다. 내포신도시 최중심 RH14블록 분양 발표

홍주초 인접 초품아, 중·고교·학원가 근접

소음 저감 설계와 커뮤니티 특화 적용

2026-10-13 17면

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DL이앤씨가 충남 홍성군 홍북읍 신경리 일원(RH14블록)에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’를 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 9개동, 전용면적 84·119㎡, 총 727가구 규모로 조성된다. 전용 84㎡(605가구) 민간참여 공공분양과 전용 119㎡(122가구) 일반분양으로 구성된다.단지가 들어서는 내포신도시는 우수한 정주 여건을 자랑한다. 우선 올해 3월 개교한 홍주초교가 단지와 인접한 이른바 ‘초품아’ 입지를 갖췄다. 반경 500m 이내에 내포중과 홍성고가 위치해 도보 통학이 가능하며, 내포신도시 유일의 학원가도 가깝다.중심상업지구가 인접해 병·의원과 은행 등 생활 편의시설 이용이 쉽고 충남도청과 경찰서, 교육청 등 주요 행정기관도 가깝다. 아울러 신경천공원과 내포신도시 최대 규모의 홍예공원을 도보로 이용할 수 있어 주거 쾌적성이 높다.교통 환경도 주목할 만하다. 인근 시내버스 노선과 고속시외버스정류소가 가깝고, 도청대로와 충남대로를 통해 서해안고속도로 및 서산영덕고속도로 진입이 수월하다. 서해선·장항선 복선전철 홍성역이 인접해 있으며, 2027년 개통 예정인 서해선 복선전철 내포역(가칭) 호재도 품고 있어 수도권 및 광역 접근성은 더욱 탄탄해질 전망이다.실거주 편의를 극대화한 특화 설계도 돋보인다. 층간소음 저감 바닥구조인 ‘D-사일런트 플로어’와 저소음 레인지 후드 등이 적용되어 쾌적한 주거 환경을 제공한다. 라이프스타일 맞춤형 ‘C2 하우스’ 평면과 넉넉한 수납공간을 통해 공간 활용도를 높였으며 단지 내에는 건식사우나, 게스트하우스, 피트니스센터를 비롯해 ‘드포엠파크’ 등 차별화된 조경 시설이 어우러져 입주민의 주거 만족도를 한층 끌어올릴 것으로 보인다.개발 호재에 따른 미래가치도 탄탄하다. 인근에 미래신산업 국가산업단지가 2030년 완공을 목표로 추진 중이며 충남대 내포캠퍼스(2027년 부분 개교), 카이스트 과학영재학교 내포캠퍼스(2028년 개교), 종합병원(소아 진료 중심 특화병원, 2028년 준공) 등이 차례로 들어설 예정이다. 직주근접성과 교육·의료 인프라가 대폭 확충되면서 향후 지역을 대표하는 랜드마크로 자리 잡을 전망이다.분양 관계자는 “우수한 교육 환경과 풍부한 개발 호재를 동시에 품은 내포신도시 최중심 자리에 들어서는 만큼 실수요자들의 높은 관심이 기대된다”며 “브랜드 프리미엄과 특화 설계를 더해 명품 주거 단지로 선보일 것”이라고 전했다.