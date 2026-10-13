천안 성성호수공원·부성역 프리미엄 누린다

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더샵 천안라크원

이미지 확대 포스코이앤씨가 충남 천안시 서북구 부대동 일대 부성2 도시개발구역에 이달 분양하는 ‘더샵 천안라크원’ 조감도.

포스코이앤씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 포스코이앤씨가 충남 천안시 서북구 부대동 일대 부성2 도시개발구역에 이달 분양하는 ‘더샵 천안라크원’ 조감도.

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세줄 요약 포스코이앤씨가 천안 서북구 부대동 부성2 도시개발구역에 ‘더샵 천안라크원’을 이달 분양한다. 지하 2층~지상 37층, 10개동, 1290가구 규모로 중대형 평면 위주다. 성성호수공원과 부성역 예정지, 천안아산역·천안IC, 산업단지와 학교 계획도 갖췄다. 천안 부성2구역 ‘더샵 천안라크원’ 이달 분양

성성호수공원·부성역 예정지 인접 입지 강조

1290가구 대단지, 중대형 평면 중심 구성

2026-10-13 17면

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포스코이앤씨가 충남 천안시 서북구 부대동 일대 부성2 도시개발구역에 짓는 ‘더샵 천안라크원’을 이달 분양한다.단지는 지하 2층~지상 최고 37층, 10개동, 총 1290세대 규모의 대단지로 조성된다. 전용면적별로는 ▲84㎡A 374세대 ▲84㎡B 306세대 ▲102㎡ 408세대 ▲118㎡ 202세대로 실수요 선호도가 높은 중대형 평면 위주로 구성됐다.단지가 들어서는 성성생활권은 약 52만 8140㎡ 규모의 성성호수공원을 중심으로 도시개발사업이 활발히 진행 중인 곳이다. 향후 개발이 완료되면 2만 5000여 가구의 신흥 주거타운이 형성될 전망이다.교통 여건으로는 반경 약 500m 거리에 수도권 전철 1호선 부성역 신설이 예정되어 있으며, KTX·SRT 천안아산역과 천안IC 접근이 수월하다. 코스트코, 이마트 등 대형 쇼핑시설과 두정·신부동 기존 도심 인프라도 가깝다.삼성SDI 천안사업장 등 주요 산업단지가 인접해 직주근접성이 뛰어나며, 부성지구 내 초등학교와 중학교 신설 계획이 잡혀 있다.상품성도 눈여겨볼 만하다. 전 세대 남향 위주 배치와 4베이(Bay) 판상형 설계(일부 타입 제외)를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 특히 전용 118㎡는 전 가구를 남서향으로 배치해 성성호수공원 조망권을 확보했다.