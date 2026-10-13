광주 쌍령공원이 코앞에… 입주민 셔틀 운영

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광주 쌍령공원이 코앞에… 입주민 셔틀 운영

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-10-13 00:58
수정 2026-10-13 00:58
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롯데건설
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 2단지

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롯데건설 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처 2단지’ 조감도. 단지는 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원에 둘러싸인 숲세권 입지를 자랑한다. 롯데건설 제공
롯데건설 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처 2단지’ 조감도. 단지는 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원에 둘러싸인 숲세권 입지를 자랑한다.
롯데건설 제공


롯데건설이 경기 광주시 쌍령동 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처 2단지’를 분양한다. 지하 10층~지상 최고 26층의 10개동, 전용면적 59~246㎡, 총 1249가구 규모다.

단지는 입주민 편의를 높이기 위한 5대 특화 서비스가 도입된다. 경기광주역까지 이동할 수 있는 입주민 전용 셔틀버스를 비롯해 중·석식 식음료 서비스, 단지 내 인도어 골프장, 프리미엄 관리형 독서실 등을 운영할 예정이다. 또 내년 문을 여는 롯데리조트 울산의 특별회원가 혜택을 오픈 시점부터 5년간 제공한다.

단지는 약 51만㎡ 규모로 조성되는 쌍령공원을 가까이에서 누릴 수 있는 숲세권 입지를 갖췄다. 쌍령공원에는 사계의 숲, 유리온실, 탐조 공간, 숲공연장 등의﻿ 녹지·문화·휴식 공간이 들어선다.

교통 여건도 갖췄다. 경강선 경기광주역을 이용하면 판교역까지 4정거장으로 이동할 수 있으며, 강남역은 환승을 통해 접근할 수 있다. ﻿﻿인근에는 광주시 G-스타디움이 지난 4월 준공돼 시민체육관과 워터파크 등 체육·여가시설을 이용할 수 있다. ﻿이마트 광주점, 하나로마트 광주점, 경안시장 등도 가깝다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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한편, ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’는 양벌동(1단지)과 쌍령동(2단지)에 들어서는 대규모 롯데캐슬 브랜드 타운으로, 1단지 1077가구와 2단지 1249가구를 합쳐 총 2326가구 규모로 조성된다.
하종훈 기자
세줄 요약
  • 롯데건설, 경기광주역 롯데캐슬 2단지 분양
  • 셔틀버스·식음료·독서실 등 5대 특화 서비스
  • 쌍령공원·경기광주역 인접한 숲세권 입지
2026-10-13 16면
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