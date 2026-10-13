출근·등교는 가깝게, 생활·여가는 편리하게… ‘올인빌’ 갖춘 평택 1779가구 대단지

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힐스테이트 고덕엘리스트

이미지 확대 현대건설 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’ 투시도. 단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 가깝고 주변에 고덕 1단계 상업지구가 형성돼 있다.

현대건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대건설 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’ 투시도. 단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 가깝고 주변에 고덕 1단계 상업지구가 형성돼 있다.

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세줄 요약 현대건설이 평택 고덕국제신도시에 공급하는 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’가 삼성전자 평택캠퍼스 인접 입지와 학교·상업시설·공원·교통망을 두루 갖춘 올인빌 단지로 관심을 모은다. 총 1779가구, 전용 84㎡로 구성된다. 삼성전자 평택캠퍼스 인접한 직주근접 입지

학교·상업시설·공원·교통망 갖춘 올인빌 단지

총 1779가구, 전용 84㎡ 단일 구성

2026-10-13 16면

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현대건설이 경기 평택시 고덕국제신도시에 공급하는 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’가 직주근접성과 교육·교통·생활 인프라를 갖춘 주거단지로 관심을 받고 있다.최근 주거지를 선택할 때 직장과의 거리뿐 아니라 교육시설과 쇼핑·여가시설 등 일상생활에 필요한 인프라의 접근성을 함께 고려하는 수요가 늘고 있다. 집을 중심으로 일과 생활을 한 번에 해결할 수 있는, 이른바 ‘올인빌’(All In Village)이 주거 선택의 주요 요소로 부상했다.힐스테이트 고덕엘리스트는 평택시 고덕국제화지구 A12·65블록에 들어선다. A12블록은 지하 1층~지상 23층, 942가구 규모며 A65블록은 지하 2층~지상 27층, 837가구로 조성된다. 두 블록을 합쳐 총 1779가구 규모다. 전 가구가 전용면적 84㎡로 구성된다.단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 가까워 관련 종사자들의 출퇴근 편의성이 기대된다. 주변에는 고덕 1단계 상업지구가 형성돼 있어 쇼핑과 외식 등 생활 편의시설을 이용하기에 편리하다. 평택시청 신청사를 중심으로 한 행정타운도 조성될 예정이다.주변 녹지환경도 갖췄다. 아홉거리 근린공원과 댕당산, 댕당공원 등이 가까워 주거지에서 산책이나 여가활동을 즐길 수 있다.인근에 민세초·중학교와 송탄고등학교가 있으며 고덕3초교, 고덕14초교, 고덕8초교, 고덕6중교 등이 개교할 예정이다. 국제학교 신설이 계획된 에듀타운도 가깝다.교통 여건으로는 수도권 전철 1호선 서정리역과 SRT 평택지제역을 이용할 수 있다. 여기에 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 정류장 조성과 수원발 KTX 직결사업 등이 예정돼 있다.힐스테이트 고덕엘리스트는 분양가 상한제가 적용되는 단지로 3.3㎡당 평균 분양가는 1683만원대다. 단지는 실거주 편의성을 고려해 4베이 판상형 위주로 설계됐으며 안방 대형 드레스룸, 현관 팬트리, 전 가구 알파룸, 세대별 전용 창고 등을 갖췄다.커뮤니티 시설도 블록별로 마련된다. 피트니스센터와 실내골프연습장을 비롯해 작은도서관, 돌봄센터 등 입주민의 여가와 생활 편의를 위한 시설이 조성될 예정이다.현대건설 관계자는 “힐스테이트 고덕엘리스트는 삼성전자 평택캠퍼스와 인접한 데다 학교와 상업시설, 공원 등 생활에 필요한 인프라를 가까이에서 이용할 수 있는 단지”라며 “직주근접성과 실거주 편의성을 함께 고려하는 수요자들의 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.견본주택은 경기 평택시 고덕동에 있다.