평택 핵심 입지 자랑… 지제역 인프라 공유

한화 건설부문

한화포레나 지제역

이미지 확대 한화 건설부문 ‘한화포레나 지제역’ 투시도. 단지는 평택 핵심 주거지로 꼽히는 지제역 생활권에 자리한다.

한화 건설부문 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 건설부문 ‘한화포레나 지제역’ 투시도. 단지는 평택 핵심 주거지로 꼽히는 지제역 생활권에 자리한다.

한화 건설부문 제공

세줄 요약 한화건설부문이 경기 평택 세교동 일원에 대단지 아파트 한화포레나 지제역을 분양한다. 지하 2층~지상 27층, 12개동, 1098가구 규모이며 평택지제역 생활권에 자리한다. 고덕국제신도시와 브레인시티, 삼성전자 평택캠퍼스가 가깝고 GTX 연장 등 교통 호재도 기대된다. 평택 지제역 생활권 대단지 분양

1098가구, 84·116㎡ 구성의 아파트

교통·상권·교육 인프라와 개발호재

2026-10-13 16면

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한화 건설부문이 경기 평택시 세교동 725번지 일원에 들어서는 대단지 아파트 ‘한화포레나 지제역’을 분양한다.한화포레나 지제역은 지하 2층~지상 최고 27층, 12개동, 전용면적 84·116㎡ 총 1098가구 규모로 지어진다.단지는 평택 핵심 주거지로 꼽히는 지제역 생활권에 자리한다. 고덕국제신도시와 브레인시티, 평택 구도심 등이 인접했으며, 삼성전자 평택캠퍼스가 약 5㎞ 거리에 있﻿다.수도권 전철 1호선과 KTX·SRT를 이용할 수 있는 평택지제역을 통해 동탄·수원·오산 등 경기 남부권과 천안·아산 등 충청권 주요 지역으로 이동할 수 있다. 여기에 GTX-A 연장사업과 GTX-C 연장사업, 수원발 KTX 직결사업 등이 추진되고 있﻿다.이마트 평택점과 더마트 평택점 등﻿이 가깝고, 코스트코 평택점과 트레이더스 홀세일 클럽, 스타필드 안성점 등도 차량으로 이용할 수 있다. 비전동 중심상권과 평택성모병원 등 의료시설도 이용 가능하다. 지제초와 세교중 등이 인접하고 비전동 학원가도 가깝다.단지는 전 가구를 남향 위주로 배치하고 동 간 거리를 확보﻿했다. 중앙광장을 중심으로 어린이집, 다함께돌봄센터, 키즈그라운드, 시니어 클럽하우스, 놀이·운동시설, 펫파크 등이 조성될 예정이다.﻿