양평 양수역 걸어서 3분… ‘농어촌 전형’ 이점

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

양평 양수역 걸어서 3분… ‘농어촌 전형’ 이점

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-10-13 00:57
수정 2026-10-13 00:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

쌍용건설
쌍용 더 플래티넘 한강

이미지 확대
‘쌍용 더 플래티넘 한강’ 가구 내 테라스에서 바라본 바깥 풍경. 일부 가구에서는 남한강과 북한강을 함께 바라볼 수 있다. 쌍용건설 제공
‘쌍용 더 플래티넘 한강’ 가구 내 테라스에서 바라본 바깥 풍경. 일부 가구에서는 남한강과 북한강을 함께 바라볼 수 있다.
쌍용건설 제공


쌍용건설이 경기 양평군 ﻿용담리 일원에 조성하는 ‘쌍용 더 플래티넘 한강’의 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입했다.

쌍용 더 플래티넘 한강은 두물머리 일대에서 처음 선보이는 300가구 이상 규모의 브랜드 대단지다. 지하 2층~지상 최고 19층, 6개동, 총 333가구로 구성되며 ﻿전용 146㎡P는 ﻿펜트하우스로 마련된다.

단지의 가장 큰 장점으로는 경의중앙선 양수역이 도보 약 3분 거리에 있는 초역세권 입지가 꼽힌다. 급행열차 이용 시 양수역에서 강북권까지 30분대, 강남권까지 50분대에 이동할 수 있다.

차량으로는 하남까지 15분대, 송파 30분대, 강남 40분대 이동이 가능하며 스타필드와 이마트 트레이더스 등 하남 생활권을 공유할 수 있다.

교육환경도 눈여겨볼 만하다. 서울 접근성을 갖추면서 농어촌특별전형을 활용할 수 있는 양서고가 인접해 있으며, 단지 바로 앞에는 양수초와 병설유치원, 양수중이 자리한다.

인근 세미원은 두물머리와 연계해 수도권 제1호 국가정원 지정을 추진하고 있으며, 물의정원과 용담수변생태공원 등 약 34만평 규모의 녹지공간이 주변에 조성돼 있다.

일부 가구에는 유리난간과 파노라마 조망 설계를 적용해 남한강과 북한강을 함께 바라볼 수 있﻿다.﻿
하종훈 기자
세줄 요약
  • 양평 용담리 쌍용 더 플래티넘 한강 분양 시작
  • 양수역 도보 3분 초역세권, 서울 접근성 강점
  • 양서고·양수초 인접, 녹지·수변 조망 여건
2026-10-13 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로