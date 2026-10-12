‘연제갤러리자이’ 견본주택 개관…한글날 연휴 방문 이어져

세줄 요약 GS건설이 부산 연제구 연산동에 공급하는 ‘연제갤러리자이’ 견본주택에 한글날 연휴 동안 방문객이 이어졌다. 전용 84㎡ 두 타입과 커뮤니티 공간이 공개됐고, 자이 브랜드 선호와 트리플 역세권 입지가 관심을 끌었다. 청약은 19일 특별공급부터 시작한다. 한글날 연휴 견본주택 방문객 몰림

전용 84㎡ 두 타입과 커뮤니티 공개

청약 19일 특별공급 시작 예정

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GS건설이 부산 연제구 연산동에 공급하는 ‘연제갤러리자이’ 견본주택에 한글날 연휴 내내 방문객 발길이 이어졌다. 지난 8일 문을 연 견본주택에서는 전용 84㎡ 두 개 타입의 유니트와 커뮤니티 공간이 공개됐다. 청약은 오는 19일 특별공급으로 시작한다.GS건설에 따르면 개관 첫날 오전부터 입장을 기다리는 줄이 견본주택 밖까지 이어졌다. 9일 한글날부터 사흘간 연휴에는 가족 단위 방문객이 눈에 띄게 늘었고, 상담석과 유니트 관람 동선도 붐볐다.수요자들이 몰린 배경에는 자이 브랜드에 대한 높은 선호와 함께 부지의 상징성이 있다. 단지가 들어서는 곳은 그동안 부산 시민에게 주요 자이 단지와 주거 트렌드를 소개해 온 자이갤러리가 있던 자리다. 22년 만에 리뉴얼한 자이 브랜드가 부산에서 처음 적용되는 단지여서, 새로운 자이를 먼저 확인하려는 수요자들의 발걸음도 이어졌다.입지도 한몫했다. 단지는 부산도시철도 1·3호선 연산역, 1호선·동해선 교대역, 3호선·동해선 거제역을 모두 가까이 둔 트리플 역세권에 자리한다. 이마트 트레이더스 연산점, 롯데백화점 동래점 등 쇼핑시설과 연제초, 이사벨중·고, 동래고 등 교육시설도 가깝다.견본주택에는 전용 84㎡A와 84㎡D, 두 타입의 유니트가 마련됐다. 단지에서는 84㎡A 112가구, 84㎡D 234가구가 공급된다. 방문객들은 두 타입의 거실·주방 구성과 팬트리·드레스룸 등 수납공간을 꼼꼼히 비교했다.커뮤니티 공간도 관심을 끌었다. 분양 측에 따르면 교보문고 북라운지 ‘리브로 북카페’는 부산 자이 단지에서 처음 선보이는 시설이다. 고층부 ‘클럽클라우드’에 들어설 자쿠지 게스트하우스와 사운드챔버는 견본주택에 구현됐다. 방문객들은 각 공간의 구성과 분위기를 직접 확인하며 입주 후 이용할 시설에 관심을 보였다.부산 동래구에서 온 40대 방문객은 “직접 유니트를 둘러보니 내부도 고급스럽고 역시 자이 브랜드 아파트답다는 생각이 들었다”고 말했다.상담석에서는 청약 자격을 묻는 질문이 많았다. 분양 측 안내에 따르면 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 부산·울산·경남 거주, 만 19세 이상 요건에 예치금 등 조건까지 충족하면 1순위 청약이 가능하다. 입주자로 선정된 날부터 6개월이 지나면 전매할 수 있다. 분양 조건은 1차 계약금 1,000만 원에 중도금 60% 무이자다. 다만 예치금 등 세부 요건과 전매 조건, 중도금 무이자 적용 조건은 입주자모집공고에서 확인해야 한다.분양 관계자는 개관 첫날부터 연휴 내내 방문객 발길이 꾸준히 이어졌다고 전했다. 연제구뿐 아니라 수영구, 동래구, 해운대구 등 지역 곳곳에서 방문객이 찾았고, 상담을 끝까지 받고 간 실수요자도 많았다고 덧붙였다.한편 연제갤러리자이는 부산광역시 연제구 연산동 일원에 지하 4층~지상 최고 43층, 3개 동, 전용 84㎡ 단일면적 총 499가구 규모로 조성된다. 청약은 오는 19일(월) 특별공급을 시작으로 20일(화) 1순위, 21일(수) 2순위 순으로 한국부동산원 청약홈에서 진행된다. 견본주택은 부산광역시 수영구 연수로(부산울산지방병무청 인근)에 있다.