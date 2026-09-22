목동 9·13단지 ‘49층·7810가구’로 탈바꿈

서울시 재건축 통합심의 통과
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서울 양천구 목동 9단지 아파트 재건축사업 조감도
서울 양천구 목동 9단지·13단지 재건축 사업이 속도를 낸다.
서울시는 전날 제20차 정비사업 통합심의위원회를 열고 ‘목동 9단지 아파트 재건축사업’과 ‘목동 13단지 아파트 재건축사업’을 위한 건축·경관·교육·교통·재해·환경·공원 7개 분야 통합심의안을 각각 조건부 의결했다고 22일 밝혔다.
내년에 준공 40년을 맞는 목동 9단지는 목동 중심지구변 양천구청 및 양천근린공원과 인접하고 북측에 신서초등학교를 품은 단지로, 재건축을 통해 41개 동, 지상 49층, 3958가구 대단지로 거듭난다.
이영남 서울시의원, 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 개통식 참석
서울시의회 이영남 의원(더불어민주당·동대문구 제1선거구)이 22일 지하철 1호선 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 개통 현장을 찾아 사업 추진 현황을 점검하고, 시민들이 안전하고 편리하게 역사를 이용할 수 있도록 지속적인 지원을 펼치겠다고 선언했다. 이번에 선보인 제기동역 1번 출입구 에스컬레이터 설치 사업은 총 63억 5000만원의 사업비를 들여 에스컬레이터 2대를 신설한 프로젝트다. 2025년 3월 첫 삽을 뜬 이후 지장물 이설, 임시보행로 및 차수벽 조성, 기존 구조물 철거 및 신규 구조물 축조, 건축 마감에 이르기까지 제반 공정을 차근차근 거쳐 이날 최종 결실을 맺게 됐다. 이 의원은 “제기동역 1번 출입구를 이용하는 시민들의 불편을 줄이고 보다 안전하고 편리한 이동 환경을 마련하기 위해 추진한 사업이 오늘 결실을 맺게 됐다”며 “특히 어르신과 장애인 등 교통약자를 비롯해 많은 시민들이 제기동역을 더욱 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “에스컬레이터가 설치되기까지 공사 과정에서 시민들의 불편도 적지 않았지만, 서울교통공사와 시공사, 관계자들이 노력해 개통까지 차질 없이 진행할 수 있었다”며 “앞으로도 시민들이 안심하고
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지하철 2호선 양천구청역 역세권인 목동 13단지 역시 준공 40년을 앞둔 노후 단지로 재건축 이후 26개 동, 지상 49층, 3852가구 대단지로 재탄생한다. 두 단지 모두 폭 15∼25m 규모의 공공보행통로를 설치하고 통로에는 수공간 및 공원을 조성해 자연 친화적 단지로 설계한다. 또한 타워 및 판상형이 어우러진 주동 배치와 전체 동 필로티 계획을 통해 단지 내·외부로 열려있는 개방형 단지로 조성한다. 명노준 시 주택실장은 “목동9·13단지 재건축이 양천구 일대 재건축 사업과 어우러져 조화로운 스카이라인이 조성될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
2026-09-23 B2면
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