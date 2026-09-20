한강벨트도 아닌데… 성북·동대문 ‘전세 10억’

올 서울 아파트 전셋값 7.8% 폭등

이미지 확대 전세 매물의 가격 안내문이 20일 서울 시내의 한 부동산 중개업소에 붙어 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 전세 매물의 가격 안내문이 20일 서울 시내의 한 부동산 중개업소에 붙어 있다.

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세줄 요약 서울 아파트 전셋값이 빠르게 오르며 강북권에서도 국민평형 전세가 10억원 안팎까지 치솟았다. 성북구는 올해 12.84% 올라 서울 25개 자치구 중 상승률 1위를 기록했고, 동대문·노원 등도 강세를 보였다. 입주 물량 감소와 전세 매물 부족, 월세화가 겹치며 상승 압력이 커졌다. 강북권 전세가 10억원 안팎까지 상승

성북구 상승률 12.84%로 서울 1위

입주 감소·매물 부족이 상승세 자극

2026-09-21 B1면

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서울 아파트 전셋값 상승세가 가팔라지면서 상대적으로 가격 부담이 낮았던 강북권에서도 국민평형(전용면적 84㎡)의 전세가격이 10억원 안팎까지 치솟고 있다. 올해 서울 아파트 전세 가격 누적 상승률이 지난해 같은 기간의 약 4.7배에 달한 가운데 입주 물량 감소와 전세 매물 부족이 겹친 탓으로 보인다.20일 한국부동산원에 따르면 지난 14일 기준 올해 서울 아파트 전세가격 누적 상승률은 7.79%로 지난해 같은 기간(1.66%)의 약 4.7배에 달했다. 지난 한 주(9월 둘째 주)에도 서울 전셋값은 0.17% 올랐다.특히 강북권 중에서도 동북권의 상승세가 두드러졌다. 성북구가 올해 들어 12.84% 올라 서울 25개 자치구 가운데 가장 높았고 노원구(12.25%), 성동구(10.07%), 도봉구(9.94%), 강북구(9.88%) 순이었다. 반면 강남구는 2.42%, 서초구는 4.53%에 그쳤다.성북구 길음동 롯데캐슬클라시아 18층(전용 84㎡)은 지난달 15일 11억원에 신규 전세계약이 체결됐다. 같은 동 래미안길음센터피스 23층(전용 84㎡)도 10억 5000만원에 전세 매물이 나와 있다. 성북구는 올해 아파트 매매가격도 14.01% 올라 서울에서 상승률이 가장 높다.동대문구 용두동 청량리역 한양수자인 그라시엘 53층(전용 84㎡)도 지난달 30일 10억원에 신규 계약됐다. 지난해 11월 신규 계약 가격은 8억원대 초반으로 1년도 안 돼 거의 2억원이 오른 셈이다. 강북구 미아동 한화포레나미아(전용 84㎡)의 전세 호가는 12억원까지 올랐고, 노원구 중계동 건영3차(전용 84㎡)도 지난 11일 9억 1000만원에 신규 계약됐다. 한강벨트에서 주로 봤던 10억원 안팎의 국평 전세가격이 강북권으로 번지는 양상이다.전문가들은 입주 물량 감소 탓으로 본다. 부동산R114에 따르면 서울 아파트 입주 예정 물량은 지난해 3만 7103가구에서 올해 2만 5281가구로 31.9% 감소할 전망이다. 내년에는 1만 8682가구, 2028년에는 1만 3683가구까지 준다. 인허가와 착공 이후 실제 입주까지 수년이 걸리는 만큼 단기간에 공급 부족을 해소하기도 쉽지 않다.함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “서울은 신규 공공택지를 대량으로 개발하기 어렵고 정비사업에 의존하는데, 아직 입주가 현실화되지 않은 사업장이 많다”며 “오피스텔·연립 등 비아파트 역시 공급이 줄었다”고 말했다. 이어 “월세화와 계약갱신청구권 활용 증가로 신규 전세 매물도 줄어들고 있다. 임대차 시장 불안이 내년에도 이어질 가능성이 있지만 올해만큼 오를지는 지켜봐야 한다”고 내다봤다.김인만 김인만부동산경제연구소장은 강북권 전셋값 상승세를 강남에 대한 ‘키 맞추기’로 봤다. 김 소장은 “키 맞추기 상승의 트리거가 전월세인데 지금은 전세 매물이 부족하다”며 “강북은 입주 물량도 많지 않아 공급 측면에서 더 어려운 상황”이라고 말했다. 이어 민간 임대 공급이 위축되지 않도록 정책을 보완할 필요가 있다고 했다.