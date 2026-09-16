부산 대연동 정비사업 아파트 상승 흐름… 두산건설, ‘두산위브더제니스 대연’ 주목

세줄 요약 부산 남구 대연동 정비사업 단지들이 신축 브랜드 타운으로 재편되며 시세 상승 흐름을 보였다. 더 비치 푸르지오 써밋과 한화포레나 부산대연은 1년 새 최대 1억4,500만원 오른 거래가 나왔다. 평지 역세권인 두산위브더제니스 대연도 후속 단지로 관심을 모았다. 대연동 정비사업 단지 시세 상승 흐름

1년 새 최대 1억4,500만원 거래 상승

평지 역세권 두산위브더제니스 대연 주목

이미지 확대 ‘두산위브더제니스 대연’ 조감도 닫기 이미지 확대 보기 ‘두산위브더제니스 대연’ 조감도

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부산 남구 대연동 일대 정비사업 단지들이 신흥 주거타운으로 재편되며 가격 상승 흐름을 보이는 가운데, 평지 역세권 입지를 갖춘 ‘두산위브더제니스 대연’이 후속 분양 단지로 시장의 관심을 모으고 있다.대연동 일대는 노후 주택 밀집 지역에서 대규모 브랜드 타운으로 탈바꿈하며 신축 아파트를 중심으로 가격 상승세가 나타나고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 대연4구역 주택재건축정비사업을 통해 공급된 ‘더 비치 푸르지오 써밋’ 전용면적 84㎡는 지난 7월 15억 8,500만원에 거래됐다. 이는 지난해 12월 거래가격인 14억 4,000만원 대비 1억 4,500만원 상승한 수치다.아울러 대연3구역 주택재건축정비사업으로 조성된 ‘한화포레나 부산대연’ 역시 전용면적 59㎡ 분양권이 지난 7월 8억원에 거래됐다. 동일 면적 입주권이 올해 1월 7억원에 거래된 것과 비교하면 약 1억원이 오른 셈이다.부동산 업계에서는 남구 일대의 입지적 이점과 정비사업 간 시너지 효과에 주목하고 있다. 한 부동산 전문가는 “남구는 부산도시철도 2호선이 관통해 교통 편의성이 우수하고, 원도심인 부산역 일대와 주거 선호도가 높은 해운대·수영구를 잇는 연결축”이라며 “북항 재개발과 문현동 부산국제금융센터(BIFC) 접근성이 양호해 일대 정비사업 완료 시 신흥 주거지로의 가치 재평가가 이어질 전망”이라고 설명했다.이러한 분위기 속에서 대연동 동성하이타운 가로주택정비사업을 통해 공급되는 ‘두산위브더제니스 대연’이 후속 주자로 부각되고 있다. 대연동 일대 정비사업 단지 중에서도 입지 여건에 따른 선별적 평가가 이어지는 가운데, 평지 지형과 역세권을 동시에 확보한 단지로 꼽힌다.‘두산위브더제니스 대연’은 부산 지역 내에서 희소한 평지 입지에 들어서며, 부산도시철도 2호선 못골역과 대연역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 갖췄다. 수영로와 유엔평화로를 통해 도심 이동이 편리하고 남구청, 못골시장, 상업시설 및 의료시설이 가깝다. 우룡산공원, UN조각공원 등 주변 녹지 공간도 인접해 있다.교육 환경으로는 대연초, 대연중, 예문여고 등 각급 학교가 도보권 및 인근에 위치하며, 남천동 학원가와 남구도서관, 부경대, 경성대 등 교육 인프라도 두루 갖췄다.단지에는 두산건설의 하이엔드 주거 브랜드인 ‘위브더제니스’가 적용돼 커튼월룩 외관 디자인을 비롯한 스마트홈 시스템, 첨단 안전 설비 등이 도입될 예정이다.한편 ‘두산위브더제니스 대연’은 지하 5층~지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모로 조성된다. 갤러리는 부산 남구 문현동에 마련돼 있으며, 입주는 2030년 8월 예정이다.