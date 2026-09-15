양주 옥정호수공원 한눈에… 초중고 가까워

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이미지 확대 대방건설 ‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’ 투시도. ﻿단지 앞에 서울 지하철 7호선 옥정중앙역(가칭)이 들어설 예정이다.

대방건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 대방건설 ‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’ 투시도. ﻿단지 앞에 서울 지하철 7호선 옥정중앙역(가칭)이 들어설 예정이다.

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세줄 요약 대방건설이 경기 양주 옥정동에 옥정중앙역 디에트르Ⅱ를 다음달 분양한다. 853실 규모 오피스텔로 일부 호실은 옥정호수공원 조망이 가능하다. 중심상업지구와 학원가, 초중고가 가깝고 7호선 옥정중앙역과 덕정옥정선 개발도 기대된다. 옥정호수공원 조망 가능한 후속 오피스텔 분양

중심상업지구·학원가·초중고 도보권 입지

7호선 옥정중앙역·덕정옥정선 교통 기대

2026-09-15 23면

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대방건설이 다음달 경기 양주시 옥정동 일원에서 ‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’를 분양한다.단지는 지하 5층~지상 최고 49층, 853실 규모로, 전용면적 119㎡ OA·OB·OC 타입으로 구성된다. 지난 4월 분양을 마친 2807가구 규모의 ‘옥정중앙역 디에트르’에 이어 공급되는 후속 단지다.단지 전체 동을 옥정호수공원 방향으로 배치해 일부 호실에서 호수공원 조망이 가능하게 설계했다. 특히 양주 옥정신도시에서 처음으로 오피스텔 발코니 설계를 적용한다.청약통장이 필요 없고 대출·전매 관련 규제 부담이 상대적으로 적다는 점도 특징이다.단지 남측에 옥정신도시 최대 중심상업지구가 인접해 대규모 학원가와 상업시설을 걸어서 이용할 수 있으며, 대형마트와 CGV, 다이소, 스타벅스 등 편의시설이 가깝다. 초중고교도 모두 도보권에 있﻿다.단지 앞에는 서울 지하철 7호선 옥정중앙역(가칭)이 들어설 예정이다. 도봉산~옥정 구간에 이어 옥정~포천 구간도 사업계 획 승인을 마치고 2030년 하반기 완공을 목표로 진행되고 있다. 옥정중앙역과 덕정역을 연결하는 덕정옥정선도 추진 중이﻿다.입주민 전용 커뮤니티에는 수영장, 피트니스센터, 사우나, 골프연습장, 다목적체육관, 작은도서관, 키즈룸＆패밀리카페 등이 마련된다.﻿