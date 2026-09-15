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양주 옥정호수공원 한눈에… 초중고 가까워

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-09-15 00:38
수정 2026-09-15 00:47
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대방건설

옥정중앙역 디에트르Ⅱ
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대방건설 ‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’ 투시도. ﻿단지 앞에 서울 지하철 7호선 옥정중앙역(가칭)이 들어설 예정이다. 대방건설 제공
대방건설 ‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’ 투시도. ﻿단지 앞에 서울 지하철 7호선 옥정중앙역(가칭)이 들어설 예정이다.
대방건설 제공


대방건설이 다음달 경기 양주시 옥정동 일원에서 ‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’를 분양한다.

단지는 지하 5층~지상 최고 49층, 853실 규모로, 전용면적 119㎡ OA·OB·OC 타입으로 구성된다. 지난 4월 분양을 마친 2807가구 규모의 ‘옥정중앙역 디에트르’에 이어 공급되는 후속 단지다.

단지 전체 동을 옥정호수공원 방향으로 배치해 일부 호실에서 호수공원 조망이 가능하게 설계했다. 특히 양주 옥정신도시에서 처음으로 오피스텔 발코니 설계를 적용한다.

청약통장이 필요 없고 대출·전매 관련 규제 부담이 상대적으로 적다는 점도 특징이다.

단지 남측에 옥정신도시 최대 중심상업지구가 인접해 대규모 학원가와 상업시설을 걸어서 이용할 수 있으며, 대형마트와 CGV, 다이소, 스타벅스 등 편의시설이 가깝다. 초중고교도 모두 도보권에 있﻿다.

단지 앞에는 서울 지하철 7호선 옥정중앙역(가칭)이 들어설 예정이다. 도봉산~옥정 구간에 이어 옥정~포천 구간도 사업계 획 승인을 마치고 2030년 하반기 완공을 목표로 진행되고 있다. 옥정중앙역과 덕정역을 연결하는 덕정옥정선도 추진 중이﻿다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
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입주민 전용 커뮤니티에는 수영장, 피트니스센터, 사우나, 골프연습장, 다목적체육관, 작은도서관, 키즈룸＆패밀리카페 등이 마련된다.﻿
하종훈 기자
세줄 요약
  • 옥정호수공원 조망 가능한 후속 오피스텔 분양
  • 중심상업지구·학원가·초중고 도보권 입지
  • 7호선 옥정중앙역·덕정옥정선 교통 기대
2026-09-15 23면
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