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평택지제역 품은 대단지… KTX·GTX 호재

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-09-15 00:37
수정 2026-09-15 00:47
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한화 건설부문

한화포레나 지제역
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한화 건설부문 ‘한화포레나 지제역’ 투시도. 삼성전자 평택캠퍼스가 약 5㎞ 거리로, 직주근접 여건을 갖췄다. 한화 건설부문 제공
한화 건설부문 ‘한화포레나 지제역’ 투시도. 삼성전자 평택캠퍼스가 약 5㎞ 거리로, 직주근접 여건을 갖췄다.
한화 건설부문 제공


한화 건설부문은 다음달 경기 평택시 세교동 725번지 일원에 ‘한화포레나 지제역’을 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 최고 27층, 12개 동, 전용면적 84·116㎡ 총 1098가구 규모로 조성된다.

단지가 들어서는 지제역세권은 고덕국제신도시와 브레인시티, 평택 구도심 등 평택 주요 생활권의 중심에 있다. 특히 삼성전자 평택캠퍼스가 약 5㎞ 거리로, 직주근접 여건을 갖췄다.

수도권 전철 1호선과 KTX·SRT를 이용할 수 있는 평택지제역을 통해 경기 남부와 충청권 주요 지역으로 이동할 수 있다. 여기에 GTX-A 연장(2028년 계획), GTX-C 연장(2030년 계획), 수원발 KTX 직결사업(2026년 12월 예정) 등이 추진되고 있﻿다.

이마트 평택점﻿, 코스트코 평택점, 트레이더스 홀세일 클럽, 스타필드 안성점 등 대형 쇼핑시설을 이용할 수 있다. 비전동 중심상권과 평택성모병원 등 의료시설도 가깝다. 지제초와 세교중이 인접하고 비전동 학원가도 지척이다.

전 가구를 남향 위주로 배치하고 동 간 여유 공간을 확보해 채광과 통풍, 조망을 강화했다. 중앙광장과 펫파크, 어린이놀이터, 주민운동시설 등 조경시설이 마련된다.



천장형 전기차 충전 시스템 ‘EV에어스테이션’과 2026 굿디자인(GD) 어워드에 선정된 ‘포레나 코지커브 엘리베이터’도 적용될 예정이다.﻿
허백윤 기자
세줄 요약
  • 평택지제역세권 대단지 분양 발표
  • KTX·SRT·GTX 연장 교통호재 부각
  • 쇼핑·의료·교육 인프라 인접
2026-09-15 23면
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