동탄역 도보권… GTX-A 타고 수서 21분

DL이앤씨

이미지 확대 DL이앤씨가 경기 화성시 오산동 일원에 공급하는 ‘e편한세상 동탄역 어반원’ 단지 투시도.

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세줄 요약 DL이앤씨가 경기 화성시 오산동에 공급한 e편한세상 동탄역 어반원이 평균 12.68대 1 경쟁률로 흥행했다. 전용 59㎡OA는 최고 20.90대 1을 기록했다. GTX-A·SRT 동탄역 도보권에 수서역 21분, 백화점·공원 인접 입지가 강점이다. 평균 12.68대 1 청약 경쟁률 기록

GTX-A·SRT 동탄역 도보권 입지 강점

백화점·공원 인접한 생활 인프라

2026-09-15 22면

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DL이앤씨가 경기 화성시 오산동 일원에 공급하는 ‘e편한세상 동탄역 어반원’이 평균 12.68대 1의 청약 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 전용면적 59㎡OA 타입은 최고 20.90대 1의 경쟁률을 나타냈다.단지는 지하 4층~지상 최고 46층, 3개동, 아파트 총 610가구와 지하 3층~지상 26층, 1개동, 주거형 오피스텔 총 240실 규모로 조성된다. 이번에 분양하는 물량은 전용면적 34~59㎡, 주거형 오피스텔 ▲34㎡OA 72실 ▲59㎡OA 120실 ▲59㎡OB 48실이다. 1~2인 가구를 겨냥한 1.5룸과 2룸 맞춤형 평면으로 구성됐다.입지의 가장 큰 강점은 뛰어난 교통망이다. GTX-A와 SRT 동탄역을 걸어서 이용할 수 있어 수서역까지 약 21분이면 닿는다. 향후 2028년 GTX-A 삼성역 연장과 2029년 동탄인덕원선 개통도 예정돼 있다. 경부고속도로와 동탄대로 등 광역 도로망 이용도 쉽다.생활 인프라도 풍부하다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 동탄역 그란비아스타 등을 도보로 누릴 수 있다. 청계중앙공원과 동탄여울공원 등 녹지 공간이 가깝고, 2029년 1월까지 경부고속도로 상부공간 공원도 조성될 예정이다.주거형 오피스텔로 공급되어 아파트 청약 시 주택 수에 포함되지 않는다. 입주는 2028년 7월 예정이다.