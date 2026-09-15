직주근접·4베이… 실수요 몰리는 장안지구

우미건설

이미지 확대 우미건설이 부산 기장군 장안택지개발지구에 공급하는 ‘부산 장안지구 우미 린 프리미어’ 투시도.

우미건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 우미건설이 부산 기장군 장안택지개발지구에 공급하는 ‘부산 장안지구 우미 린 프리미어’ 투시도.

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2026-09-15 22면

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분양시장이 실수요 중심으로 재편되면서 우수한 입지여건을 갖춘 단지에 수요가 몰리고 있다. 이에 발맞춰 우미건설이 부산 기장군 장안택지개발지구 B-1블록에 공급하는 ‘부산 장안지구 우미 린 프리미어’가 분양 중이다. 미니 신도시급으로 조성되는 장안지구의 막바지 분양 단지로 주목받고 있다.단지는 지하 2층~지상 25층, 4개동, 전용면적 59~84㎡ 총 419세대 규모다. 타입별로는 ▲59㎡A 118세대 ▲59㎡B 48세대 ▲84㎡A 253세대로, 실수요 선호도가 높은 중소형 평면으로 채워졌다. 전 세대 남서·남동향 배치와 4베이 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍을 높였다.우수한 입지 여건과 교통 호재도 단지의 강점이다. 단지 인근에 초등학교 신설이 예정되어 있고, 장안중·고교가 가까워 원스톱 교육 환경을 갖췄다. 동해선 좌천역을 도보로 이용할 수 있으며, 부산도시철도 정관선 트램이 예비타당성조사를 통과해 향후 교통환경이 더욱 개선될 전망이다. 장안IC를 통한 동해고속도로 진입도 쉽다.생활 인프라로는 도보권에 2단계 리뉴얼을 마친 부산 프리미엄 아울렛이 위치해 있다. 아울러 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 등이 가까워 직주근접성이 뛰어나다. 단지 내에는 실내골프연습장 등 커뮤니티 시설이 조성된다.