호반건설, K-디자인 어워드·굿디자인 코리아로 조경 경쟁력 입증

K-디자인 어워드 출품작 3점 ‘위너’, 굿디자인 ‘우수디자인’ 선정

자연과 일상 잇는 차별화된 디자인으로 주거공간 가치 제고

이미지 확대 호반써밋 라프리미어에 조성된 수경형 휴게시설 ‘플로팅 하우스’의 모습.

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호반건설 제공

이미지 확대 호반써밋 라프리미어에 설치된 놀이시설 ‘골든 스레드’의 모습.

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이미지 확대 화성비봉 호반써밋에 조성된 자연친화형 놀이공간 ‘서클 플레이그라운드’의 전경.

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세줄 요약 호반건설이 K-디자인 어워드 2026에서 조경 특화시설 3개 작품 모두 위너를 수상했고, 2026 굿디자인 코리아에서도 ‘플로팅 하우스’가 우수디자인으로 선정됐다. 공동주택 조경을 생활공간으로 확장한 디자인 경쟁력이 인정됐다. K-디자인 어워드서 조경 3작품 모두 위너 수상

플로팅 하우스, 굿디자인 코리아 우수디자인 선정

공동주택 조경의 생활공간화 경쟁력 입증

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호반건설이 국내외 디자인 평가에서 잇따라 성과를 거두며 조경 디자인 경쟁력을 인정받았다.호반건설은 ‘K-디자인 어워드 2026’에서 조경 특화시설 3개 작품이 모두 ‘위너’(WINNER)를 수상하고, ‘2026 굿디자인 코리아’에서는 공간·환경디자인 분야 우수디자인(GD)에 선정됐다고 31일 밝혔다.K-디자인 어워드는 공간 디자인 전반의 완성도와 차별성 등을 평가하는 국제 디자인 공모전이다. 굿디자인 코리아는 산업통상부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관해 상품의 디자인과 기능, 품질 등을 종합적으로 심사해 우수디자인을 선정하는 제도다.호반건설은 K-디자인 어워드에 호반써밋 라프리미어(오산세교2 A13블록)의 티하우스 ‘플로팅 하우스’와 놀이시설 ‘골든 스레드’, 화성비봉 호반써밋(화성비봉 B-2블록)의 놀이시설 ‘서클 플레이그라운드’ 등 3개 작품을 출품해 모두 조경 분야 위너를 수상했다.특히 ‘플로팅 하우스’는 ‘2026 굿디자인 코리아’에서도 공간·환경디자인 분야 우수디자인(GD)에 선정됐다. 하나의 작품이 두 개의 디자인 공모전에서 잇따라 선정되며 디자인 완성도를 인정받았다.호반써밋 라프리미어의 티하우스 ‘플로팅 하우스’는 물과 녹지, 자연과 건축이 어우러지는 수경형 휴게시설이다. 수면 위에 떠 있는 듯한 간결하고 투명한 형태를 적용해 일상에서 자연을 가까이 경험할 수 있도록 설계했다. 개폐 가능한 폴딩 도어로 실내외 공간과 주변 경관을 유연하게 연결하고, 흡음 천장과 선형 조명, 커뮤니티 테이블 등을 적용했다.같은 단지의 놀이시설 ‘골든 스레드’는 ‘세대와 공간을 엮는 황금빛 실’을 콘셉트로 조성한 세대통합형 놀이·휴게공간이다. 물놀이시설과 어린이 놀이시설, 가족 휴게공간, 시니어 운동시설 등을 하나의 순환 동선으로 연결해 다양한 세대가 함께 이용하고 교류할 수 있도록 만들었다.화성비봉 호반써밋의 놀이시설 ‘서클 플레이그라운드’는 기존 수목과 놀이시설이 하나의 숲처럼 어우러지도록 설계한 자연친화형 놀이공간이다. 지붕을 생략하고 목재 구조물과 자연 소재를 활용해 나무 그늘과 바람, 나뭇잎 사이로 스며드는 햇빛 등 자연환경을 놀이의 일부로 경험할 수 있도록 했다.호반건설 관계자는 “이번 수상은 공동주택 조경을 단순한 부대시설을 넘어 차별화된 생활공간으로 발전시켜 온 디자인 경쟁력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 입주민의 일상과 자연스럽게 어우러지는 조경 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.