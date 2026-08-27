롯데건설 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’ 분양

롯데건설

‘상동역 롯데캐슬 시그니처’ 조감도.

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세줄 요약 롯데건설이 경기 부천 상동에서 1859가구 규모의 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’를 분양했다. 지하철 7호선 상동역 앞 초역세권 단지이며, GTX-B 추진 중인 부천종합운동장역과도 가깝다. 학교와 학원가, 백화점, 공원 등 생활 인프라도 풍부하다. 부천 상동역 초역세권 1859가구 대단지 분양

84㎡ 중심, 중대형·펜트하우스 함께 구성

학교·학원가·백화점·공원 인접 생활입지

2026-08-27 23면

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롯데건설이 경기도 부천시 원미구 상동에서 총 1859가구 규모의 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’를 분양 중이다. 단지는 지하 8층~지상 49층, 7개동으로 조성된다. 전용면적별로는 84㎡ 1370가구, 113㎡ 308가구, 121㎡ 178가구, 153·187·192㎡ 펜트하우스 3가구다. 전용면적 84㎡가 전체의 약 74%를 차지하며, 수요 선호도가 높은 중대형 주택형과 희소성 높은 펜트하우스를 함께 선보인다.지하철 7호선 상동역 1번 출구 앞에 위치한 초역세권 단지로, 중동IC를 통해 수도권제1순환고속도로와 경인고속도로를 이용하기 편리하다. 인근 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선도 추진되고 있다.상일초·상일중을 도보로 통학할 수 있으며, 약 200개 학원이 밀집한 상동역 학원가도 가깝다. 현대백화점과 롯데백화점, 뉴코아아울렛, 부천터미널 소풍 등 생활 편의시설과 상동호수공원 등 녹지공간도 인접해 있다.단지 내에는 실내수영장, 실내골프클럽, 사우나, 게스트룸, 키즈플레이라운지 등 다양한 커뮤니티 시설이 조성된다. 특히 프리미엄 관리형 독서실 ‘그린램프 라이브러리’를 도입해 입주민의 학습 환경도 강화한다.가구당 1.55대의 주차공간을 확보해 대단지의 편의성도 높였다. 계약금은 분양가의 5%이며 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용된다. 전매제한은 당첨자 발표일로부터 1년이며 입주는 2032년 3월 예정이다.