롯데건설 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’ 분양

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

롯데건설 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’ 분양

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-08-27 00:27
수정 2026-08-27 00:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

롯데건설

‘상동역 롯데캐슬 시그니처’ 조감도. 롯데건설 제공
‘상동역 롯데캐슬 시그니처’ 조감도.
롯데건설 제공


롯데건설이 경기도 부천시 원미구 상동에서 총 1859가구 규모의 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’를 분양 중이다. 단지는 지하 8층~지상 49층, 7개동으로 조성된다. 전용면적별로는 84㎡ 1370가구, 113㎡ 308가구, 121㎡ 178가구, 153·187·192㎡ 펜트하우스 3가구다. 전용면적 84㎡가 전체의 약 74%를 차지하며, 수요 선호도가 높은 중대형 주택형과 희소성 높은 펜트하우스를 함께 선보인다.

지하철 7호선 상동역 1번 출구 앞에 위치한 초역세권 단지로, 중동IC를 통해 수도권제1순환고속도로와 경인고속도로를 이용하기 편리하다. 인근 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선도 추진되고 있다.

상일초·상일중을 도보로 통학할 수 있으며, 약 200개 학원이 밀집한 상동역 학원가도 가깝다. 현대백화점과 롯데백화점, 뉴코아아울렛, 부천터미널 소풍 등 생활 편의시설과 상동호수공원 등 녹지공간도 인접해 있다.

단지 내에는 실내수영장, 실내골프클럽, 사우나, 게스트룸, 키즈플레이라운지 등 다양한 커뮤니티 시설이 조성된다. 특히 프리미엄 관리형 독서실 ‘그린램프 라이브러리’를 도입해 입주민의 학습 환경도 강화한다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

가구당 1.55대의 주차공간을 확보해 대단지의 편의성도 높였다. 계약금은 분양가의 5%이며 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용된다. 전매제한은 당첨자 발표일로부터 1년이며 입주는 2032년 3월 예정이다.
허백윤 기자
세줄 요약
  • 부천 상동역 초역세권 1859가구 대단지 분양
  • 84㎡ 중심, 중대형·펜트하우스 함께 구성
  • 학교·학원가·백화점·공원 인접 생활입지
2026-08-27 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
상동역 롯데캐슬 시그니처의 총 가구 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로