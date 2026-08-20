[포토] 국토교통부 장관-서울시장 주택공급 회동

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김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 만나 주택 공급 관련 현안 논의를 위한 회동에 돌입했다.이번 만남은 최근 정부가 검토 중인 용산공원 부지 활용 주택 공급 방안을 두고 양 기관 간의 팽팽한 이견 속에서 성사되어 큰 관심을 모으고 있다.