진주 원도심 21년 만의 신축… 한화·현대 맞손

한화 건설부문

포레나힐스테이트 진주

이미지 확대 한화 건설부문과 현대건설이 이달 경상남도 진주시 이현동 일원에 분양하는 대단지 아파트 ‘포레나힐스테이트 진주’의 조감도.

한화 건설부문 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 건설부문과 현대건설이 이달 경상남도 진주시 이현동 일원에 분양하는 대단지 아파트 ‘포레나힐스테이트 진주’의 조감도.

한화 건설부문 제공

세줄 요약 한화 건설부문과 현대건설이 진주 주약동 이현1-5구역 재건축 단지 ‘포레나힐스테이트 진주’ 견본주택을 열고 분양에 나섰다. 진주 최초의 대형 건설사 컨소시엄 아파트로, 1032가구 규모의 브랜드 대단지다. 2005년 이후 신규 공급이 없던 지역이라 희소성이 높고, 학교·학원가·교통망도 갖췄다. 진주 원도심 21년 만의 신축 브랜드 대단지 분양

한화·현대 컨소시엄, 1032가구 재건축 공급

학교·학원가·교통망 갖춘 입지와 특화 설계

2026-08-18 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화 건설부문과 현대건설은 지난 14일 경남 진주시 주약동 일원에 ‘포레나힐스테이트 진주’ 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.이현1-5구역 재건축 정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 진주 최초의 대형 건설사 컨소시엄 아파트다. 지하 2층~지상 최고 35층, 8개동, 전용면적 59~110㎡, 총 1032가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 59~84㎡ 398가구가 일반분양 된다.이현동 일대는 지난 2005년 이후 신규 분양이 없어 지역 내 신축 갈아타기 수요가 매우 높은 곳이다. 21년 만에 공급되는 브랜드 대단지인 만큼 높은 희소성과 상징성을 갖췄다는 평가를 받는다.단지는 풍부한 생활 인프라를 자랑한다. 반경 500m 내에 촉석초와 대아중·고가 위치해 안전한 도보 통학이 가능하며, 평거동 학원가와 진주시립서부도서관도 가깝다. 아울러 진주대로, 서진주IC 등을 통해 사천과 창원 등 인근 도시로 이동이 편리하다.남향 위주 4Bay 판상형 설계로 채광과 통풍을 극대화했으며 커뮤니티 시설로는 게스트하우스, 사우나, 펫파크 등이 들어선다. 청약은 오는 24일 특별공급을 시작으로 25일 1순위 접수를 받는다. 입주는 2029년 9월 예정이다.