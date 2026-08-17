세종 2년 만의 민간 분양… 1만여명 몰렸다

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세종 우미린 센터파크

이미지 확대 지난 7일 문을 연 ‘세종 우미린 센터파크’ 견본주택에는 개관 후 주말까지 사흘간 1만여명이 다녀갔다.

우미건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 7일 문을 연 ‘세종 우미린 센터파크’ 견본주택에는 개관 후 주말까지 사흘간 1만여명이 다녀갔다.

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세줄 요약 민간 아파트 공급이 드물었던 세종시에서 2년 만에 나온 ‘세종 우미린 센터파크’ 견본주택에 사흘간 1만여명이 다녀갔다. 학교·공원·공공청사가 가까운 5-2생활권 입지와 BRT 교통, 남향 위주 설계와 에어클린 시스템이 실거주 수요를 끌었다. 세종시 2년 만의 민간 분양, 견본주택 인파 집중

공급 가뭄 속 새 아파트 대기수요 대거 유입

5-2생활권 입지와 상품성에 실거주 관심 확대

2026-08-18 16면

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민간 아파트 공급이 드물었던 세종시에서 모처럼 분양에 나선 ‘세종 우미린 센터파크’ 견본주택에 사흘간 1만여명의 인파가 몰렸다. 2023년부터 이어진 극심한 공급 가뭄 속에서 새 아파트를 기다려온 대기수요가 집중됐다는 분석이다.단지가 들어서는 5-2생활권은 학교와 공원, 공공청사가 어우러진 ‘공공시설 복합단지 특화권역’으로 주거 쾌적성이 높다. 특히 초·중학교와 복합커뮤니티센터가 인접하고, BRT 정류장을 통해 정부세종청사 및 광역 교통망 이용이 편리해 3040세대 실거주자들의 관심이 뜨겁다.단지 내부는 남향 위주 배치와 테마 조경, 지상에 차가 없는 단지 설계 등을 적용했으며, 미세먼지 대응을 위한 ‘에어클린 시스템’과 다채로운 커뮤니티 시설을 갖췄다. 아이 키우기 좋은 우수한 상품성 역시 방문객들로부터 좋은 반응을 얻었다.세종 행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록에 위치한 이 단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 12개 동, 전용면적 45~84㎡, 총 676세대 규모로 조성된다. 청약 당첨자는 19일에 발표된다.향후 프리미엄에 대한 기대감이 높아지는 가운데 견본주택 방문객들의 높은 관심이 실제 계약 성적으로 이어질지 업계의 이목이 집중되고 있다.