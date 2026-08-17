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서울 옆세권·특공 75%… ‘무주택 3040’ 기회

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-08-17 23:50
수정 2026-08-17 23:50
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대우건설
검암역 푸르지오 프라베뉴

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대우건설이 인천 서해구 검암역세권 공공주택지구 B-1블록에 공급하는 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’ 조감도. 대우건설 제공
대우건설이 인천 서해구 검암역세권 공공주택지구 B-1블록에 공급하는 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’ 조감도.
대우건설 제공


대우건설이 인천 서해구 검암역세권 공공주택지구 B-1블록에 공급하는 민간참여 공공분양 아파트 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’를 이달 분양한다.

지하 2층~지상 25층, 3개동, 전용면적 60~84㎡, 총 441가구 규모다. 이 단지는 분양가상한제가 적용되며, 전체 물량의 약 75%가 특별공급으로 배정돼 생애최초와 신혼부부 등 30~40대 무주택 실수요자들의 당첨 문턱이 낮아진 것이 가장 큰 특징이다.

단지는 공항철도와 인천지하철 2호선 환승역인 검암역을 도보로 이용할 수 있는 더블역세권 입지를 갖췄다. 공항철도를 이용하면 서울역과 DMC 등 주요 업무지구까지 30분대 이동이 가능하며, 향후 검암역 복합환승센터 개발과 KTX-이음 정차 등 교통 호재도 기대된다. 인근에 초·중등학교가 밀집해 있고 아라뱃길 수변공원 및 청라국지도시의 풍부한 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있다.

푸르지오 브랜드에 걸맞은 우수한 상품성도 돋보인다. 전 가구 남향 위주 배치와 4베이 판상형 중심 설계(일부 가구 제외)를 적용해 채광과 공간 활용도를 높였다. 또한 피트니스센터, 독서실, 게스트하우스 등 입주민의 주거 만족도를 높이는 다양한 커뮤니티 시설이 조성된다. 견본주택은 인천광역시 서해구 경서동 일원에 마련될 예정이다.

허백윤 기자
2026-08-18 16면
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