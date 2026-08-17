‘더블 초역세권·특화 설계’ 랜드마크 대단지

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부천 어반스퀘어

이미지 확대 DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에서 분양 중인 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’의 메인 투시도.

DL이앤씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에서 분양 중인 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’의 메인 투시도.

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2026-08-18 16면

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DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에서 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’를 분양 중이다.소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 3층~지상 38층, 13개동, 총 1649가구 규모의 랜드마크 대단지로 조성된다. 이 가운데 전용면적 59~84㎡, 897가구가 일반분양 물량이다. 단지는 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 바로 앞에 위치한 더블 초역세권 입지를 갖춰 마곡·구로 등 G밸리는 물론 서울 주요 업무지구까지 편리하게 이동할 수 있다.단지 내부는 e편한세상만의 차별화된 특화 설계가 적용돼 주거 가치를 높였다. 온탕과 건식 사우나, 실내 스크린 골프연습장 등 고품격 웰니스 커뮤니티시설을 비롯해 단지 중앙의 ‘드포엠 파크’와 미세먼지 저감 식재가 어우러진 조경 시설이 도입된다. 또한 스마트 공기제어 시스템 등 입주민의 주거 편의성을 극대화했다.풍부한 개발 호재와 우수한 금융 혜택도 눈길을 끈다. 소사역 KTX-이음 정차 추진과 GTX-B노선(2031년 개통 예정) 호재가 맞물려 향후 경기 서남권 교통 허브로 자리매김할 전망이다. 비규제지역으로 LTV 최대 70%가 적용되며, 계약금 1차 1000만원 정액제와 중도금 이자 후불제가 제공된다. 입주 예정 시기는 2029년 10월이다.