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아산시, 풍기역 지구 체비지 52필지 매각

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-07-30 09:03
수정 2026-07-30 09:03
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세줄 요약
  • 풍기역 지구 체비지 52필지 매각 발표
  • 단독·준주거·상업·업무·종교용지 포함
  • 임대주택용지 A1블록, 860세대 공급 가능
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충남 아산시 풍기역 지구 조감도. 시 제공
충남 아산시 풍기역 지구 조감도. 시 제공


충남 아산시는 풍기역 지구 정주 기반 조성 등을 위한 체비지 총 52필지를 매각한다고 30일 밝혔다.

매각 대상은 단독주택용지 25필지, 준주거용지 9필지, 상업용지 12필지, 업무용지 5필지, 종교시설용지 1필지다.

풍기역지구 내 임대주택용지 A1블록도 함께 매각 대상에 포함됐다. 부지는 3만 1896㎡ 규모로 총 860세대 공급이 가능하다.

입찰 등록 기간은 8월 14일까지며, 개찰은 8월 18일 진행된다.

시 관계자는 “풍기역 지구는 우수한 교통 여건과 높은 개발 잠재력을 갖춘 지역”이라며 “체비지 매각은 시의 자족 기능을 강화하고 미래 성장 기반 확충에 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
아산 이종익 기자
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