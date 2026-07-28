“티끌 모아 ‘반포 50억’ 아파트?” 조수빈 영상 역풍…현실은 더 멀어진 ‘내집마련’ [이슈픽]

“주식·코인 안 하고 저축으로 샀다” 발언 뭇매

해당 아파트 전용 84㎡ 시세 약 50억~60억원

“자기자본 없이 현실적으로 불가능” 지적

조수빈 “주식 투자 했다” 정정…영상 삭제

이미지 확대 조수빈 아나운서가 후배 아나운서의 반포 신축 아파트 입주 과정을 소개했다가 논란에 휩싸였다. 유튜브 채널 ‘조수빈큐레이션’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 조수빈 아나운서가 후배 아나운서의 반포 신축 아파트 입주 과정을 소개했다가 논란에 휩싸였다. 유튜브 채널 ‘조수빈큐레이션’ 캡처

이미지 확대 조수빈 아나운서가 후배 아나운서의 반포 신축 아파트 입주 과정을 소개했다가 논란에 휩싸였다. 유튜브 채널 ‘조수빈큐레이션’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 조수빈 아나운서가 후배 아나운서의 반포 신축 아파트 입주 과정을 소개했다가 논란에 휩싸였다. 유튜브 채널 ‘조수빈큐레이션’ 캡처

이미지 확대 조수빈 아나운서가 해명을 남겼다. 유튜브 ‘조수빈큐레이션’ 댓글 캡처 닫기 이미지 확대 보기 조수빈 아나운서가 해명을 남겼다. 유튜브 ‘조수빈큐레이션’ 댓글 캡처

이미지 확대 서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보이는 ‘트리플 강세’ 국면으로 접어들 조짐을 보이고 있다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 2026.5.17 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보이는 ‘트리플 강세’ 국면으로 접어들 조짐을 보이고 있다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 2026.5.17 이지훈 기자

세줄 요약 조수빈 아나운서가 후배의 반포 신축 아파트 입주 과정을 소개한 영상이 자금 마련 설명 논란에 휩싸여 삭제됐다. 저축만으로 가능했다는 해명은 현실과 맞지 않는다는 지적이 나왔고, 청년층 주택 보유율 하락과 맞물려 반감이 커졌다. 반포 신축 아파트 자금 설명 논란 확산

저축만으로 매입 가능성 두고 현실성 지적

청년층 내집마련 어려움과 맞물려 반발

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조수빈 아나운서가 후배 아나운서의 반포 신축 아파트 입주 과정을 소개했다가 자금 마련 과정을 둘러싼 논란이 커지면서 결국 영상을 삭제했다.26일 유튜브 채널 ‘조수빈큐레이션’에는 ‘티끌 모아 산 반포 신축 아파트’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 후배 아나운서의 집을 방문한 조수빈은 “아나운서 월급이 많지는 않다”면서 단기간에 반포 신축 입주권을 사게 된 비결을 물었다.이에 후배 아나운서는 “저축이죠”라고 답했고, 조수빈이 “주식 투자나 코인은 안 했냐”고 묻자 “안 했다”고 답했다.그러나 영상 공개 이후 온라인에서는 자금 조달 과정이 현실과 맞지 않는다는 지적이 이어졌다.후배 아나운서가 입주한 것으로 알려진 아파트는 2025년 입주를 시작한 서초구 잠원동 ‘메이플자이’다.2024년 2월 분양한 해당 단지의 분양가는 최고가 기준 전용 49㎡ 15억 3000만원, 전용 59㎡ 17억 4200만원이었다.최근에는 가격이 크게 올라 전용 59㎡가 42억 3000만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 분양가 대비 약 24억원 오른 수준이다.전용 84㎡는 분양 물량은 없었지만 지난해 56억 5000만원에 거래된 이후 50억~60억원으로 가격이 형성돼 있다.한 누리꾼은 “당시 매입가를 보수적으로 16억원만 잡아도 계약금 1억 6000만원, 잔금까지 최소 9~10억원의 자기자본이 필요했을 것”이라며 “취득세와 중개보수, 재건축 추가분담금까지 고려하면 최소 12억원 안팎의 자금이 들어갔을 텐데, 저축만으로 가능했다는 설명은 현실적으로 납득하기 어렵다”고 지적했다.이어 “남편 소득이나 기존 자산, 대출, 전세보증금, 부모 지원 등이 있었어야 숫자가 맞는다”며 “‘티끌 모아 샀다’는 이야기보다 처음 자기자본을 어떻게 마련했는지가 더 궁금하다”고 덧붙였다.논란이 일자 조수빈은 직접 댓글을 통해 “맞벌이에 회사 생활을 오래 했고 지수 투자를 오래 했다”며 “당시는 지금처럼 집값이 급등하기 이전이고 규제도 부동산 시장도 다를 때”라고 설명했다. 이어 “부모님의 도움도 있었지만 사회 통념을 벗어난 수준은 아니었다”고 해명했다.다만 영상에서 “주식 투자를 하지 않았다”고 말한 것과 해명에서 “지수 투자를 오래 했다”고 밝힌 부분이 엇갈리면서 추가 논란이 제기됐다.이에 조수빈은 “집을 마련한 뒤 대출을 갚아가면서 주식 투자를 병행했다”고 정정했다.이후 제작진은 댓글을 통해 “집 소개에 집중하다 보니 전달하고 싶었던 가치와 맥락을 충분히 담아내지 못했다”며 “출연자의 성실한 태도와 투자 철학을 전하고 싶었지만 편집이 부족했다”고 사과했다.하지만 해명과 사과에도 논란은 가라앉지 않았고, 해당 영상은 결국 삭제됐다.이번 논란은 최근 청년층의 내 집 마련이 갈수록 어려워지는 현실과 맞물리면서 더욱 큰 반감을 샀다는 분석도 나온다.28일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 39세 이하 청년층의 주택 보유율은 27.7%로, 관련 통계가 현재 기준으로 재편된 2017년 이후 가장 낮았다. 전년보다도 2.4%포인트 하락했다. 반면 50대는 63.5%, 60세 이상은 68.5%로 청년층과 큰 격차를 보였다.경제협력개발기구(OECD)가 최근 발표한 ‘OECD 한국경제보고서 2026’도 부모의 경제력이 청년층의 수도권 진입과 주택 마련에 큰 영향을 미친다고 진단했다. 보고서는 서울의 높은 주거비와 생활비 때문에 부모의 경제력이 수도권 이주 여부를 결정짓는 핵심 요인으로 작용하며, 저소득 가정 출신 청년은 수도권에 진입하더라도 부모의 지속적인 지원 없이 생활을 이어가기 어려울 수 있다고 분석했다.특히 OECD에 따르면 중위소득 가구가 서울에서 구입할 수 있는 주택의 비율은 2012년 32%에서 지난해 7%로 급감했다. 이 같은 현실 속에서 ‘저축만으로 반포 신축 아파트를 마련했다’는 취지의 발언이 많은 청년들에게 현실과 동떨어진 이야기로 받아들여졌다는 반응이 이어졌다.