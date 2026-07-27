“돈 모아도 집 못 산다”… 2030 주택 보유율 27.7% ‘최저’

2017년 이래 첫 20%대 추락

세줄 요약 지난해 39세 이하 주택 보유율이 27.7%로 통계 개편 이후 최저를 기록했다. 50대 이상과의 격차는 역대 최대였고, 청년층 순자산도 줄었다. 집값 상승과 대출 규제가 겹치며 실수자 중심의 핀셋 지원 필요성이 커졌다. 39세 이하 주택 보유율 27.7%로 최저 기록

50대·60대와 격차 역대 최대 수준 확대

청년 순자산 감소, 실수요자 지원 요구

2026-07-27 B4면

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주택을 보유한 20~30대 비율이 지난해 처음으로 30% 아래로 떨어졌다. 올해는 집값이 더 오르고, 대출 규제가 더 강화돼 청년층의 내 집 마련은 더 어려워진 상황이다. 청년층과 중장년층의 자산 격차는 최대로 벌어졌다. 청년을 위한 대출·세제 ‘핀셋 완화’로 실수요자를 적극 지원해야 한다는 목소리가 나온다.26일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난해 3월 기준 39세 이하 청년층 중 거주 주택을 보유한 비율은 27.7%로 전년 대비 2.4% 포인트 감소했다. 관련 통계가 현재 기준으로 재편된 2017년 40.1% 이래 처음으로 20%대로 떨어지며 최저 수준을 나타냈다.반면 50대의 주택 보유 비율은 63.5%, 60세 이상은 68.5%였다. 1년 전보다 각각 0.6% 포인트, 0.4% 포인트 낮아졌으나 하락 폭은 청년층보다 작았다. 이에 50대와 39세 이하의 주택 보유율 격차는 35.8% 포인트, 60세 이상과 39세 이하의 격차는 40.8% 포인트로 각각 역대 최대치를 기록했다.주택 보유 격차가 확대되고 중장년층이 보유한 수도권 주택 가격이 오르면서 자산에서 부채를 제외한 순자산의 세대 격차도 벌어졌다. 지난해 39세 이하 가구의 순자산액은 2억 1950만원으로 전년 대비 0.9% 감소했다. 반면 50대는 5억 5161만원으로 7.9%, 60대 이상은 5억 3591만원으로 3.2% 증가했다. 50대의 순자산은 39세 이하 청년의 2.5배, 60세 이상의 순자산은 2.4배에 이르렀다. 관련 통계가 집계된 2017년 이후 최대 격차다.주택 보유 여부에 따라 세대 간 자산 격차가 심화함에 따라 청년층 등 실수요자에 한정해 대출 규제를 완화해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 이재명 대통령도 지난 23일 ‘부동산 정책 국민 대토론회’에서 청년층 맞춤 지원에 대한 의지를 내비쳤다. 이 대통령은 “전세대출 규제를 강화해야 한다”면서도 “다만 집이 꼭 필요한 청년, 신혼부부, 생애 최초 대출자, 서민에 대해선 구체적 타당성이 있게 핀셋형으로 지원해줘야 한다”고 말했다. ﻿