‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 브랜드파워 통했다

1순위 청약 경쟁률 최고 21.5대 1

이미지 확대 호반써밋 풍무3차 아파트 견본주택(모델하우스)이 개관한 지난 10일 경기 김포시 사우동에 마련된 전시장에서 관람객들이 내부를 둘러보고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 호반써밋 풍무3차 아파트 견본주택(모델하우스)이 개관한 지난 10일 경기 김포시 사우동에 마련된 전시장에서 관람객들이 내부를 둘러보고 있다.

이지훈 기자

2026-07-23 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반산업이 김포 풍무역세권 B4블록에 공급하는 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’가 1순위 청약에서 최고 21.5대 1의 경쟁률을 기록했다고 22일 밝혔다. 앞서 공급된 B5·C5블록에서 입증된 청약 성과가 김포역세권에 분양하는 마지막 단지인 호반써밋 풍무Ⅲ의 흥행으로도 이어졌다.한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 266가구 모집에 총 2443건이 접수돼 평균 9.2대 1의 경쟁률을 나타냈다.타입별 경쟁률은 전용 59㎡A 21.5대 1, 59㎡B 11.8대 1, 84㎡A 12대 1, 84㎡B 4대 1, 84㎡C 3.9대 1, 84㎡D 3대 1로 집계됐다. 김포 풍무역세권에 총 2577가구 규모의 호반써밋 브랜드 타운이 완성될 전망인 가운데 마지막 단지라는 희소성과 분양가상한제가 적용되는 가격 경쟁력이 수요자들의 많은 관심을 끈 것으로 풀이된다. 앞서 두 단지의 청약으로 확인된 풍무역세권 입지에 대한 기대가 대기 수요로도 이어졌다. 분양 관계자는 “호반써밋 풍무Ⅲ가 들어서는 B4블록은 풍무역세권에 계획된 초등학교 부지와 맞닿은 초품아 단지로 유치원·중학교 부지도 가까워 우수한 교육환경을 갖췄다”며 “김포골드라인 풍무역을 도보로 이용할 수 있고 기존 풍무동과 사우동의 생활 인프라까지 누릴 수 있어 실수요자들의 관심이 높았다”고 말했다.‘호반써밋 풍무Ⅲ’는 경기 김포시 사우동 458번지 일원에 지하 2층~지상 29층, 8개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 660가구 규모로 조성된다. B4블록은 특히 세 블록 가운데 초등학교·유치원·중학교 부지에 가장 가까운 ‘학세권’으로 꼽힌다. 당첨자는 오는 28일 발표한다. 당첨자 서류접수는 7월 30일부터 8월 7일까지 진행하고 정당계약은 8월 10일부터 12일까지 3일간 실시한다. ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택은 경기도 김포시 사우동 547-8번지에 있다. 입주는 2029년 5월 예정이다.