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평지·더블역세권… 입주 즉시 인프라 완성

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-07-14 01:05
수정 2026-07-14 01:18
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두산건설

두산위브더제니스 대연

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두산건설이 이달 부산 남구 대연동 1756-9번지 일대에 분양하는 ‘두산위브더제니스 대연’ 투시도. 두산건설 제공
두산건설이 이달 부산 남구 대연동 1756-9번지 일대에 분양하는 ‘두산위브더제니스 대연’ 투시도.
두산건설 제공


두산건설이 7월, 부산 남구 대연동 1756-9번지 일대에 ‘두산위브더제니스 대연’을 분양한다. 지하 5층~지상 최고 42층, 258가구 규모로 이 중 전용면적 59~84㎡ 176가구가 일반 분양 물량이다.

이 단지의 가장 큰 강점은 ‘평지 더블 역세권’이다. 산지가 많은 부산 지형 특성상 평지에 위치한 점은 보행 편의성 측면에서 압도적인 장점이다. 부산 지하철 2호선 못골역과 대연역을 도보로 이용할 수 있는 교통 환경을 갖췄다.

완성된 인프라도 눈길을 끈다. 대연초·중·고 등 명문 학군이 밀집한 ‘에듀 코어’ 입지이며, 남구청과 각종 병원, 전통시장 등 생활 편의시설이 인접해 있다. 인근 대연·우암동 일대 재정비 사업이 완료되면 약 1만 2000여 세대 규모의 신흥 주거타운으로 거듭날 전망이다.

미래가치도 주목된다. 북항재개발 및 부산국제금융센터(BIFC)와 인접해 직주근접 수요가 탄탄하다. 두산건설의 하이엔드 브랜드인 ‘위브더제니스’가 적용되는 만큼, 커튼월룩 디자인 등 차별화된 외관 설계가 도입되어 대연동의 새로운 스카이라인을 형성할 예정이다.

분양 관계자는 “평지 더블 역세권이라는 확실한 입지와 대규모 주거 타운의 미래가치를 동시에 누릴 수 있는 단지”라고 강조했다.
허백윤 기자
세줄 요약
  • 부산 대연동 평지 더블역세권 분양
  • 못골역·대연역 도보 이용 교통 강점
  • 학군·병원·시장 갖춘 완성형 입지
2026-07-14 17면
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