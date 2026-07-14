49층 랜드마크, 영종·청라를 동시에 품다

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디에트르 라 메르 Ⅰ

이미지 확대 대방건설이 시공하는 ‘인천영종국제도시 디에트르 라 메르 Ⅰ’의 투시도.

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2026-07-14 17면

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청라하늘대교 개통으로 영종국제도시의 생활 반경이 대폭 넓어지면서 ‘인천영종국제도시 디에트르 라 메르 Ⅰ’이 실수요자들의 주목을 받고 있다. 영종의 기존 인프라는 물론 청라국제도시의 쇼핑·문화 시설까지 공유할 수 있다는 점이 가장 큰 강점이다.가장 눈길을 끄는 것은 ‘청라 생활권’ 공유다. 단지에서 차량으로 약 7분이면 스타필드 청라, 코스트코 청라점, 아산청라병원(개원 예정) 등 청라의 핵심 인프라에 도달할 수 있다. 영종 내 중심상업지와 최대 학원가, 영종하늘도서관 등도 도보권에 있어 교육과 생활 편의성을 모두 잡았다.단지는 지하 2층~지상 최고 49층, 1009세대 규모의 영종 최고층 대단지로 조성된다. 전용면적 84~113㎡ 중대형 위주 구성으로, 일부 세대는 오션뷰 조망이 가능하다. 디에트르 브랜드 특유의 광폭 거실 설계와 통창·유리난간 도입으로 개방감을 극대화했다.커뮤니티 시설도 수준급이다. 3레인 실내수영장(유아풀·온수풀 포함), 사우나, 골프라운지 등이 들어서며 세대당 약 1.9대의 넉넉한 주차 공간을 확보했다. 외관은 커튼월룩으로 설계해 프리미엄 랜드마크 단지의 면모를 갖출 예정이다. 현재 계약금 5% 조건을 내걸고 있으며, 입주는 2029년 10월 예정이다.