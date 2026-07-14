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분당 생활권 갖춘 신혼희망타운… 금융 혜택

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-07-14 01:25
수정 2026-07-14 01:25
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DL이앤씨

e편한세상 분당 퍼스트빌리지

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‘e편한세상 분당 퍼스트빌리지’ 투시도. 신혼희망타운 자격을 갖춘 (예비)신혼부부 및 한부모 가구를 대상으로 공급한다. DL이앤씨 제공
‘e편한세상 분당 퍼스트빌리지’ 투시도. 신혼희망타운 자격을 갖춘 (예비)신혼부부 및 한부모 가구를 대상으로 공급한다.
DL이앤씨 제공


DL이앤씨가 경기 성남시 분당구 동원동 성남낙생지구 A-1블록에 들어서는 ‘e편한세상 분당 퍼스트빌리지’를 분양 중이다.

단지는 지하 4층~지상 25층, 15개동, 총 1400가구 규모로 조성된다. 이 가운데 장기임대주택 467가구를 제외한 933가구가 공공분양 물량이다. 전용면적 51~59㎡의 중소형으로 구성되며 신혼희망타운 자격을 갖춘 (예비)신혼부부 및 한부모 가구를 대상으로 공급한다.

분양가상한제가 적용돼 전용 51㎡는 5억원대 후반, 55㎡는 5억원대 후반~6억원대 초중반, 59㎡는 6억원대 중후반 수준으로 책정됐다. 신혼희망타운 전용 수익공유형 모기지를 활용하면 LTV 최대 70%, 연 1.3% 고정금리 조건으로 자금 조달이 가능하다.

단지는 남동·남서향 위주 배치와 판상형 중심 설계를 적용했으며, DL이앤씨의 특화 주거 플랫폼인 ‘C2 하우스’를 도입했다. ﻿피트니스센터, 실내골프연습장, 게스트하우스 등의 커뮤니티 시설이 들어선다.

판교테크노밸리와 분당 업무지구가 가깝고, 용인서울고속도로와 경부고속도로 이용이 편리하다. 미금역 접근성도 좋아 분당권 생활 인프라를 공유할 수 있다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

성남낙생지구는 향후 약 4400가구 규모의 공공주택지구로 조성될 예정이﻿다.﻿
허백윤 기자
세줄 요약
  • 성남낙생지구 신혼희망타운 분양 진행
  • 분양가상한제·저금리 모기지 혜택 적용
  • 분당 생활권·판교 접근성 강점 부각
2026-07-14 16면
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