분당 생활권 갖춘 신혼희망타운… 금융 혜택

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e편한세상 분당 퍼스트빌리지

이미지 확대 ‘e편한세상 분당 퍼스트빌리지’ 투시도. 신혼희망타운 자격을 갖춘 (예비)신혼부부 및 한부모 가구를 대상으로 공급한다.

DL이앤씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘e편한세상 분당 퍼스트빌리지’ 투시도. 신혼희망타운 자격을 갖춘 (예비)신혼부부 및 한부모 가구를 대상으로 공급한다.

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세줄 요약 DL이앤씨가 성남낙생지구에 ‘e편한세상 분당 퍼스트빌리지’를 분양 중이다. 분당 생활권과 판교 접근성을 갖췄고, 신혼희망타운 자격의 예비신혼부부와 한부모 가구가 대상이다. 분양가상한제와 수익공유형 모기지 혜택도 적용된다. 성남낙생지구 신혼희망타운 분양 진행

분양가상한제·저금리 모기지 혜택 적용

분당 생활권·판교 접근성 강점 부각

2026-07-14 16면

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DL이앤씨가 경기 성남시 분당구 동원동 성남낙생지구 A-1블록에 들어서는 ‘e편한세상 분당 퍼스트빌리지’를 분양 중이다.단지는 지하 4층~지상 25층, 15개동, 총 1400가구 규모로 조성된다. 이 가운데 장기임대주택 467가구를 제외한 933가구가 공공분양 물량이다. 전용면적 51~59㎡의 중소형으로 구성되며 신혼희망타운 자격을 갖춘 (예비)신혼부부 및 한부모 가구를 대상으로 공급한다.분양가상한제가 적용돼 전용 51㎡는 5억원대 후반, 55㎡는 5억원대 후반~6억원대 초중반, 59㎡는 6억원대 중후반 수준으로 책정됐다. 신혼희망타운 전용 수익공유형 모기지를 활용하면 LTV 최대 70%, 연 1.3% 고정금리 조건으로 자금 조달이 가능하다.단지는 남동·남서향 위주 배치와 판상형 중심 설계를 적용했으며, DL이앤씨의 특화 주거 플랫폼인 ‘C2 하우스’를 도입했다. ﻿피트니스센터, 실내골프연습장, 게스트하우스 등의 커뮤니티 시설이 들어선다.판교테크노밸리와 분당 업무지구가 가깝고, 용인서울고속도로와 경부고속도로 이용이 편리하다. 미금역 접근성도 좋아 분당권 생활 인프라를 공유할 수 있다.성남낙생지구는 향후 약 4400가구 규모의 공공주택지구로 조성될 예정이﻿다.﻿