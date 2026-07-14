병점역 신주거타운 중심 입지… 교통망 확충

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오산헤리티지자이

이미지 확대 ‘오산헤리티지자이’ 투시도. 이 일대는 병점역 복합환승센터와 병점복합타운 개발이 추진되고 있다.

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세줄 요약 GS건설이 경기 오산시 양산동에 ‘오산헤리티지자이’를 분양했다. 1783가구 대단지로 중대형 위주이며 펜트하우스도 포함된다. 병점역 복합환승센터와 GTX-C 연장, 동탄트램 등 교통망 확충 기대가 크다. 오산 양산동 ‘오산헤리티지자이’ 분양

병점역 중심 브랜드타운·교통망 기대

중대형 위주 1783가구 대단지 구성

2026-07-14 16면

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GS건설은 경기 오산시 양산동 일원에 ‘오산헤리티지자이’를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 27층의 22개동, 총 1783가구 규모다. 전용면적은 75~166㎡로 중대형 위주로 구성되며, 펜트하우스 타입도 포함된다.단지는 병점역 일대 약 1만 가구 규모 브랜드타운 중심에 들어서는 것이 특징이다. 병점역 복합환승센터와 병점복합타운 개발이 추진되고 있으며, GTX-C 병점역 연장과 동탄도시철도(트램), 동탄역 1호선 연장 등 광역교통망 확충이 기대된다. 수도권제2순환고속도로(봉담~동탄), 오산화성고속도로, 오산용인고속도로(계획) 등을 통해 수도권 전역으로 이동이 수월하다.생활 인프라도 눈여겨볼 만하다. 병점복합타운 상업시설과 롯데시네마, 하나로마트 등을 이용할 수 있으며, 동탄신도시 생활권과 인접했다. 삼성전자 화성·기흥캠퍼스와 동탄테크노밸리 등 주요 산업단지 접근성이 좋아 직주근접 여건도 갖췄다.또한 남향 위주 배치와 4베이 중심 설계를 적용했으며, 드레스룸과 팬트리 등 수납 특화 공간을 마련했다. 피트니스, 골프연습장, 작은도서관 등을 갖춘 ‘클럽 자이안’과 스카이라운지도 조성될 예정이다.견본주택은 오산시 양산동 194-1번지에 있다.