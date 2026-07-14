의료·돌봄 결합한 고품격 민간임대주택

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파크로쉬 서울원

이미지 확대 ‘파크로쉬 서울원’은 웰니스의 가치를 도심 속 삶으로 확장한 주거모델로, 전 연령대가 입주할 수 있다. 사진은 단지 내부 모습.

IPARK현대산업개발 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘파크로쉬 서울원’은 웰니스의 가치를 도심 속 삶으로 확장한 주거모델로, 전 연령대가 입주할 수 있다. 사진은 단지 내부 모습.

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세줄 요약 현대산업개발이 서울 노원구 서울원 아이파크 내 웰니스 특화 민간임대주택 파크로쉬 서울원 견본주택을 열고 분양에 들어갔다. 의료·식사·커뮤니티·컨시어지 서비스를 제공하며, 서울아산병원 연계 건강관리와 비대면 진료도 지원한다. 파크로쉬 서울원 견본주택 개관, 분양 돌입

의료·식사·커뮤니티 결합한 웰니스 임대주택

서울아산병원 연계 건강관리와 비대면 진료

2026-07-14 16면

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IPARK현대산업개발이 ‘파크로쉬 서울원’의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입한다. 파크로쉬 서울원은 서울 노원구 ‘서울원 아이파크’ 내에 지하 4층~지상 최고 49층, 2개동, 총 768가구 규모로 들어선다.단지는 전 연령층이 입주할 수 있는 웰니스 특화 민간임대주택이다. 회사가 직접 보유·운영하며 의료, 식사, 커뮤니티, 컨시어지 등 라이프케어 서비스를 제공하는 것이 특징이다. ﻿특히 입주민에게 서울아산병원 헬스케어 프로그램과 연계한 건강관리 서비스, 전문 간호사 케어, 비대면 진료 시스템 등을 제공한다.커뮤니티에는 호텔식 사우나와 요가존, 카페테리아, 프라이빗 다이닝룸, 라운지 등이 조성되며, 호텔식 식사와 컨시어지, 하우스키핑, 피트니스 프로그램 등도 운영된다.주거공간은 전용 70~80㎡로 구성되며 호텔식 인테리어와 안전 중심 설계를 적용했다. 단차를 없애고 미닫이문, 논슬립 타일, 안전 손잡이 등을 설치﻿했다.AI 기반 스마트 웰니스 시스템도 적용된다. AI 홈비서가 조명과 온·습도 제어는 물론 건강 상태와 생활 패턴을 분석해 맞춤형 서비스를 제공한다. 비접촉 센서와 안면인식 출입 시스템, 스마트 관제 등을 통해 안전성도 강화했다. ﻿