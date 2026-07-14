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진주 원도심 속 대장주… 학교·학원가 인접

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-07-14 01:05
수정 2026-07-14 01:18
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한화 건설부문

포레나힐스테이트 진주

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‘포레나힐스테이트 진주’ 투시도. 단지가 들어서는 진주시 이현동은 교육·교통·생활 인프라가 잘 갖춰진 지역으로 평가받는다. 한화 건설부문 제공
‘포레나힐스테이트 진주’ 투시도. 단지가 들어서는 진주시 이현동은 교육·교통·생활 인프라가 잘 갖춰진 지역으로 평가받는다.
한화 건설부문 제공


한화 건설부문과 현대건설은 다음달 경남 진주시 이현동에서 대단지 아파트 ‘포레나힐스테이트 진주’를 분양한다. 이현1-5구역 재건축정비사업을 통해 공급되는 단지로, 지하 2층~지상 최고 35층, 8개동, 총 1032가구 규모로 지어진다. 이 가운데 전용 59~84㎡ 398가구를 일반분양한다.

단지가 들어서는 진주시 이현동은 진주 원도심 생활권으로, 교육·교통·생활 인프라가 잘 갖춰진 지역으로 평가받는다. 2005년 이후 신규 아파트 공급이 없어 신축 아파트 희소성이 높은 데다 포레나와 힐스테이트가 함께 선보이는 진주 처음의 대형 건설사 컨소시엄 브랜드 단지라는 점도 특징이다.

단지는 진주대로와 순환로 이용이 편리하고, 서진주IC를 통해 통영대전고속도로와 남해고속도로 접근이 가능하다. 촉석초와 대아중·고가 가깝고, 대형마트와 백화점, 종합병원, 공원 등 생활 편의시설도 인접했다. 진주시립서부도서관과 평거동 학원가도 이용할 수 있다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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단지는 전용 59㎡ 전 가구에 4베이 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 높였으며, 세대당 1.6대의 주차공간을 확보했다. 게스트하우스, ﻿피트니스클럽, 스크린골프, 키즈카페 등의 커뮤니티 시설이 들어선다.﻿

허백윤 기자
2026-07-14 16면
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