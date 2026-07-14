삼성 평택캠퍼스 직주근접… 분상제 적용

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고덕신도시 아테라

이미지 확대 ‘고덕신도시 아테라’ 투시도. 단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 인접해 직주근접 여건이 좋은 것이 강점이다.

금호건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘고덕신도시 아테라’ 투시도. 단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 인접해 직주근접 여건이 좋은 것이 강점이다.

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세줄 요약 금호건설이 평택 고덕국제화계획지구 A-63블록에 공공분양 아파트 고덕신도시 아테라를 분양 중이다. 총 630가구 규모이며 분양가상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 갖췄다. 삼성전자 평택캠퍼스와 산업단지 인접으로 직주근접성이 좋고, 서정리역과 BRT 등 교통 여건도 기대된다. 평택 고덕신도시 공공분양 아파트 분양

삼성전자 평택캠퍼스 인접 직주근접 강점

분양가상한제 적용과 교통·교육 호재

2026-07-14 16면

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금호건설은 경기 평택시 고덕국제화계획지구 A-63블록에 조성되는 공공분양 아파트 ‘고덕신도시 아테라’를 분양 중이다. 지하 1층~지상 27층, 6개동, 총 630가구로, 분양가상한제가 적용된다.단지는 삼성전자 평택캠퍼스와 인접해 직주근접 여건이 좋은 것이 강점이다. 송탄일반산업단지와 평택드림테크 일반산업단지 등도 가깝다. 수도권 전철 1호선 서정리역 이용이 가능하며, 고덕신도시 내부 BRT 노선과 도로망 확충도 예정돼 있다.단지 인근에는 고덕14초와 고덕6중이 2029년 3월 개교를 목표로 추진 중이며, 국제학교인 애니 라이트 스쿨 캠퍼스 조성도 계획돼 있다. 여기에 평택시청 신청사와 문화·상업시설도 개발된다.단지는 남향 위주 배치와 4베이 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 높였으며, 드레스룸과 팬트리 등의 수납 특화 설계를 도입했다. 단지 내에는 숲 콘셉트 조경과 어린이 놀이터, 피트니스센터, 실내 골프연습장, 작은도서관, 다함께돌봄센터 등의 커뮤니티 시설이 들어선다.스마트홈 시스템도 적용된다. 전용 앱과 월패드를 통해 조명·난방·환기 등을 제어할 수 있으며, 전열교환 환기시스템, LED 조명, 태양광 발전설비, 전기차 충전시설 등을 갖춰 에너지 효율과 주거 편의성을 높였다.