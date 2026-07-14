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시흥대야역 역세권에 ‘올인원’ 인프라까지

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-07-14 01:05
수정 2026-07-14 01:05
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현대엔지니어링

힐스테이트 시흥더클래스

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힐스테이트 시흥더클래스‘ 투시도. 교통과 교육, 상업시설, 공원 등 생활 인프라를 두루 갖춘 완성형 생활권 아파트로 주목받고 있다. 현대엔지니어링 제공
힐스테이트 시흥더클래스‘ 투시도. 교통과 교육, 상업시설, 공원 등 생활 인프라를 두루 갖춘 완성형 생활권 아파트로 주목받고 있다.
현대엔지니어링 제공


교통과 교육, 상업시설, 공원 등 생활 인프라를 두루 갖춘 완성형 생활권 아파트가 부동산 시장에서 주목받고 있다.

이 같은 흐름 속에 현대엔지니어링이 경기 시흥시 대야동에서 분양 중인 ‘힐스테이트 시흥더클래스’가 완성형 생활권 입지를 갖춘 신규 분양 단지로 눈길을 끈다. 단지는 서해선 시흥대야역을 걸어서 이용할 수 있는 역세권 아파트로, 향후 월곶판교선, 신안산선, GTX-B(예정) 등 광역교통망 확충이 기대된다.

롯데마트와 스타필드시티, 신천연합병원 등이 가깝고 은계호수공원, 소래산산림욕장 등의 여가시설을 이용하기 편리하다. 대야초, 대흥중, 소래고 등의 학교도 인접했다. 특히 인근 은계지구 내에는 과학계열 특수목적고인 시흥과학고가 2029년 개교할 예정이다﻿.

단지는 지하 2층~지상 27층, 5개동, 전용면적 74·84㎡, 총 430가구 규모로 지어진다. 남향 위주 배치와 4베이 판상형 설계, 다양한 수납공간을 적용했으며 피트니스센터, 골프연습장, 작은도서관 등 커뮤니티 시설이 마련된다. 입주민 취향에 맞춘 선택형 평면과 고급 마감재도 적용될 예정이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

단지 곳곳에는 녹음을 느낄 수 있는 경관 숲과 다양한 문화 활동이 가능한 열린 테마 공간이 조성된다.
하종훈 기자
세줄 요약
  • 시흥대야역 역세권, 광역교통망 확충 기대
  • 교통·교육·상업·공원 인프라 집약
  • 430가구 규모, 남향·4베이 설계 적용
2026-07-14 16면
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