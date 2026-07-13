“이번엔 꼭”… 김포 호반써밋 풍무Ⅲ 견본주택에 실수요자 북적

풍무 호반타운 입성 마지막 기회

이미지 확대 경기 김포시 풍무역세권에 들어서는 호반써밋 브랜드타운의 마지막 단지 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 견본주택이 10일 김포시 사우동에 문을 연 가운데, 견본주택 내부를 둘러보는 방문객들로 북적이고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 경기 김포시 풍무역세권에 들어서는 호반써밋 브랜드타운의 마지막 단지 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 견본주택이 10일 김포시 사우동에 문을 연 가운데, 견본주택 내부를 둘러보는 방문객들로 북적이고 있다.

이지훈 기자

세줄 요약 김포 호반써밋 풍무Ⅲ 견본주택에 실수요자가 몰렸다. 비가 내린 날에도 대기행렬이 이어졌고, 사흘간 방문객은 2만명에 달했다. 풍무·풍무Ⅱ 흥행에 이어 브랜드 신뢰와 풍무역세권, 학세권, 더블역세권 기대가 관심을 키웠다. 풍무역세권 세 번째 공급, 견본주택 북적

사흘간 2만명 방문, 비에도 대기행렬 지속

학세권·더블역세권 기대, 실수요 관심 집중

2026-07-13 B4면

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호반건설이 경기 김포시 풍무역세권에 세 번째 공급하는 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택이 문을 연 지난 10일 오전, 부슬비가 내렸지만 방문객들의 대기 행렬이 이어졌다. 서울에서 가장 가까운 김포 초입에 있는 풍무역세권에 들어서는 단지라는 점에서 실수요자들의 관심이 쏠렸다.12일 분양 관계자에 따르면 지난 10일부터 사흘간 견본주택을 찾은 방문객은 2만명에 달한다. 앞서 풍무역세권 B5블록에 분양한 ‘호반써밋 풍무’와 C5블록 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’의 흥행으로 검증된 수요자 선호가 이번 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’로 이어진 모습이다.단지는 지하 2층~지상 29층, 8개 동, 전용면적 59·84㎡ 총 660가구 규모로 조성된다. 세 단지를 합하면 총 2577가구의 호반써밋 브랜드가 조성된다. 김포골드라인 풍무역을 중심으로 한 ‘더블역세권’과 ‘학세권’ 등 다양한 생활 인프라를 두루 활용할 수 있는 입지도 강점으로 꼽힌다.2시간 가까이 기다렸다 견본주택에 들어선 이모(69)씨는 “호반써밋 브랜드가 좋아 풍무역세권 분양 때마다 관심 있게 봤다”며 “지난 5월 2차 단지 청약 신청도 했는데 떨어졌다. 재도전하러 왔고 이번에는 꼭 당첨되길 바란다”고 말했다.‘호반써밋 풍무Ⅲ’는 풍무역세권 호반써밋 브랜드타운 가운데서도 초등학교, 중학교, 유치원 부지와 가장 가까운 학세권이고 중소형 위주로 공급하기 때문에 신혼부부와 어린 자녀를 둔 부부의 관심이 높았다. 단지 사이 약 300m 구간에 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨, 프로젝터 등 안전시설을 갖춘 안심통학로도 조성될 예정이다.80일 된 아기를 안고 견본주택을 찾은 부부는 “향후 교통이 더 편리해질 거라 출퇴근하기 좋고, 특히 ‘초품아’ 단지라 아기 키우며 살기 좋을 것 같다”고 기대했다.단지는 김포골드라인 풍무역에서 도보로 약 5분 거리에 있어 김포공항역을 거쳐 서울 강서·여의도 권역으로 편리하게 이동할 수 있다. 또 예비타당성 조사를 최종 통과한 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장사업으로 ‘더블역세권’ 입지를 갖출 전망이다. 김포한강로와 김포대로, 풍곡IC와 영사정IC 등 광역 도로 인프라도 더욱 개선될 예정이어서 서울에서 가장 가까운 김포 초입 입지로 평가받는다. 인근에 ‘인하대 김포 메디컬캠퍼스’가 들어선다. 2028년 착공 목표다. 풍무역세권 내 약 9만㎡ 부지에 대학시설은 물론, 김포 유일의 대학병원이 조성될 계획이다.오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 청약이 진행된다. 분양가상한제가 적용되며, 입주는 2029년 5월 예정이다. 견본주택은 경기 김포시 사우동 547-8번지에 마련돼 있다.