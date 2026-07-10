“이번엔 꼭 당첨되길”…풍무역세권 마지막 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 견본주택에 몰려든 관심

풍무역세권 총 2577가구 ‘호반써밋’ 브랜드타운

“1·2차 때 모두 관심…입지·교통 좋아 선호”

견본주택 개관…20일부터 청약 일정 돌입

이미지 확대 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택(모델하우스)이 개관한 10일 경기 김포시 사우동에 마련된 전시장에서 관람객들이 내부를 둘러보고 있다. 2026.7.10 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택(모델하우스)이 개관한 10일 경기 김포시 사우동에 마련된 전시장에서 관람객들이 내부를 둘러보고 있다. 2026.7.10 이지훈 기자

이미지 확대 경기 김포시 사우동에 마련된 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택(모델하우스)에 들어서기 위해 방문객들이 줄을 서고 있다. 2026.7.10 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 경기 김포시 사우동에 마련된 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택(모델하우스)에 들어서기 위해 방문객들이 줄을 서고 있다. 2026.7.10 이지훈 기자

이미지 확대 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택(모델하우스)이 개관한 10일 경기 김포시 사우동에 마련된 전시장에서 관람객들이 내부를 둘러보고 있다. 2026.7.10 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택(모델하우스)이 개관한 10일 경기 김포시 사우동에 마련된 전시장에서 관람객들이 내부를 둘러보고 있다. 2026.7.10 이지훈 기자

세줄 요약 호반건설이 김포 풍무역세권에 선보인 마지막 단지 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 견본주택에 실수요자 발길이 이어졌다. 학세권 입지와 풍무역 도보권, 5호선 연장 기대감이 맞물리며 가족 단위 방문객 관심이 컸다. 총 660가구 규모로 20일 특별공급을 시작해 청약이 진행된다. 풍무역세권 마지막 분양 호반써밋 풍무Ⅲ 견본주택 북적

학세권·풍무역 도보권·5호선 연장 기대감 부각

총 660가구, 2577가구 브랜드타운 완성 전망

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“2차에 떨어지고 너무 아쉬워서 3차에 재도전하러 왔어요.”호반건설이 경기 김포시 풍무역세권에 공급하는 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택이 문을 연 10일 오전 김포시 풍무동에 살고 있는 이모(69)씨는 “이번에는 꼭 되길 바란다”며 발걸음을 서둘렀다. 오전 10시 30분부터 방문객을 맞은 견본주택에 이씨는 9시부터 줄을 서서 기다렸다고 한다. “김포골드라인 풍무역에 서울에서 가장 가까운 김포 초입이라 위치가 정말 좋다”며 “무엇보다 호반써밋 브랜드가 좋아 풍무역세권 1,2차 분양 때도 견본주택을 다 둘러봤고 2차 단지 청약을 했는데 떨어져서 아쉬웠다”고 말했다.‘호반써밋 풍무Ⅲ’는 호반건설이 풍무역세권에서 세 번째이자 마지막으로 선보이는 단지다. 앞서 B5블록에 공급한 ‘호반써밋 풍무’와 C5블록 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’에 이어 이번 B4블록에 들어서는 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’가 모두 들어서면 총 2577가구 규모의 호반써밋 브랜드타운이 완성된다.풍무역세권 마지막 분양 단지인 만큼 이날 견본주택을 찾은 방문객은 더 눈에 띄게 늘었다. 가장 먼저 견본주택에 들어선 60대 여성은 오전 8시쯤부터 기다렸다며 들어서자마자 분주하게 주택 모형으로 향했다. 이후 순식간에 방문객이 밀려들면서 현장 관계자들이 급하게 통로를 다시 만들고 내부를 정리하기도 했다.단지는 지하 2층~지상 29층, 8개 동, 전용면적 59·84㎡ 총 660가구 규모로 조성된다. 실수요자들의 선호도가 높은 중소형 위주로 구성되다 보니 방문객의 연령층도 매우 다양했다.특히 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’는 풍무역세권의 호반써밋 브랜드타운 가운데서도 초등학교, 중학교, 유치원 부지와 가장 가까운 위치에 있는 ‘학세권’인 데다 옆 단지 사이 약 300m 구간에는 CCTV·비상벨·프로젝터 등 안전시설을 갖춘 안심통학로도 조성될 예정이다. 신혼부부와 어린 자녀를 둔 젊은 부부들의 관심이 집중될 것으로 보인다.이날 견본주택을 일찌감치 찾은 부부는 80일 아기를 안고 견본주택 내부 인테리어를 매우 꼼꼼하게 살펴봤다. 풍무동에 거주하는 이 부부는 “입지와 교통이 좋은 데다 특히 학교가 가까이 있어 나중에 아기 키우며 살기 좋을 것 같다”고 기대했다.김포골드라인 풍무역에서 도보로 약 5분 거리에 있어 교통 여건도 좋다. 김포공항역을 거쳐 서울 강서·여의도 권역으로 편리하게 이동할 수 있고, 예비타당성 조사를 최종 통과한 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장사업으로 ‘더블역세권’ 입지를 갖추게 될 전망이다.김포한강로와 김포대로, 풍곡IC와 영사정IC 등 광역 도로 인프라도 더욱 개선될 예정이라 서울에서 가장 가까운 김포 초입 입지를 확인할 수 있다.단지 인근에는 ‘인하대 김포 메디컬캠퍼스’가 2028년 착공을 목표로 추진되고 있다. 풍무역세권 내 약 9만㎡ 부지에 대학시설과 종합병원 등이 단계적으로 조성될 계획이다. 인근의 검단신도시와 김포를 통틀어 유일한 대학병원이 들어설 전망이다.호반건설 분양 관계자는 “’호반써밋 풍무Ⅲ’는 김포 풍무역세권의 마지막 아파트이자 총 2577가구 규모의 호반써밋 브랜드타운을 완성하는 단지”라며 “교육시설과 가까운 B4블록 입지에 안심 통학로와 자녀 특화 커뮤니티, 쾌적한 조경까지 갖춰 가족 단위 실수요자들의 높은 관심이 기대된다”고 말했다.분양 일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표일은 28일이며, 정당계약은 8월 10일부터 12일까지 진행된다. 분양가상한제가 적용되며, 입주는 2029년 5월 예정이다.‘호반써밋 풍무Ⅲ’의 견본주택은 경기 김포시 사우동 547-8번지에 마련돼 있다.