의왕 백운밸리 리젠시빌 란트, ‘최대 2억 저렴’ 청약 시작됐다

인근 전세 보증금 시세보다 낮아

강남까지 차량으로 30분대 진입

이미지 확대 ‘의왕 백운밸리 리젠시빌 란트’ 투시도 닫기 이미지 확대 보기 ‘의왕 백운밸리 리젠시빌 란트’ 투시도

세줄 요약 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트가 1일부터 청약을 받는다. 견본주택에는 주말 동안 7000여명이 찾아 관심을 모았다. 전용 59·74㎡, 414가구 규모로 조성되며, 인근 전세 시세보다 최대 2억원 이상 저렴한 보증금이 강점이다. 임대료 상승률은 연 5% 이내로 제한된다. 청약 시작, 1~2일 접수 진행

전세 시세 대비 최대 2억원 저렴

최장 10년 거주 공공지원 민간임대

2026-07-01 B3면

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리젠시빌주택과 리젠시빌건설이 경기 의왕시에 공급하는 ‘의왕 백운밸리 리젠시빌 란트’가 1일부터 청약 신청을 받는다. ﻿전월세 시장의 불안정이 계속되는 가운데 주변 신축 단지 시세보다 낮은 보증금으로 최장 10년간 거주할 수 있는 공공지원 민긴임대 단지라 수요자들의 관심이 이어지고 있다.30일 리젠시빌주택과 리젠시빌건설에 따르면 지난 26일 개관한 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트의 견본주택에 주말 동안 7000여명이 방문하며 높은 관심을 보였다. ﻿단지는 경기 의왕시 학의동 일원에 지하 3층~지상 16층, 6개 동, 414가구로 조성된다. 전용면적 59·74㎡ 등 선호도가 높은 중소형으로 꾸려진다.일반공급 기준 임대보증금은 전용 59㎡가 4억 7900만원~5억 1000만원, 전용 74㎡는 5억 7400만원~5억 8100만원 선이다. ﻿분양 관계자는 “인근 단지들의 전세 보증금 시세(7억~8억원)보다 최대 2억원 이상 저렴한 수준”이라고 전했다.공공지원 민간임대 아파트의 임대료 상승률은 연 5% 이내로 제한되고 거주 기간 동안 취득세나 재산세 등 보유세 부담이 발생하지 않는다.해당 단지는 청계IC와 인접해 과천봉담도시고속화도로를 통해 강남권까지 차량으로 약 30분대로 진입할 수 있다. 롯데프리미엄아울렛 의왕점이 가깝고 향후 종합병원 개원도 예정돼 있다. 청약 접수는 7월 1일과 2일에 진행된다. ﻿당첨자 발표는 7일에, 정당 계약은 14일부터 16일까지 이뤄진다. 견본주택은 의왕시 학의동 1181번지에 마련됐고, 입주는 2029년 5월 예정이다.