DL이앤씨, 목동 6단지 재건축 품었다

시공사로 선정… 공사비 1조 2868억

2184가구 ‘아크로 목동리젠시’ 조성

이미지 확대 DL이앤씨가 시공사로 선정된 서울 양천구 목동신시가지6단지 재건축 단지 ‘아크로 목동 리젠시’의 투시도.

DL이앤씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 DL이앤씨가 시공사로 선정된 서울 양천구 목동신시가지6단지 재건축 단지 ‘아크로 목동 리젠시’의 투시도.

DL이앤씨 제공

2026-06-30 B4면

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DL이앤씨가 목동신시가지의 첫 재건축 단지인 6단지 재건축 사업의 시공사로 선정됐다. DL이앤씨는 지난 27일 서울 양천구 양정고등학교 체육관에서 열린 목동6단지 조합의 시공사 선정 총회에서 총투표수 1196표 가운데 1032표(86.2%)를 얻어 시공사 지위를 획득했다고 29일 밝혔다.목동6단지 재건축은 지하 3층~지상 최고 49층, 11개 동, 2184가구 규모로 탈바꿈하는 사업이다. 공사비는 1조 2868억원이다. DL이앤씨는 앞서 ‘아크로 목동리젠시’(투시도)를 단지명으로 제시하며 우선협상대상자로 선정됐고, 이번 총회에서 시공사 지위를 얻었다.아크로 목동리젠시는 목동에서 유일하게 한강과 안양천을 동시에 조망할 수 있다. DL이앤씨는 글로벌 건축 디자인 그룹 ‘저디’와 협업해 한강 조망 가구를 조합원 가구 수 대비 116% 수준까지 확대한 특화 설계를 제안했다. 또 초고층 구조 설계 분야로 유명한 영국 ‘에이럽’과 협업해 시공 품질을 높이고 글로벌 조경 디자인 그룹 ‘MSP’와 고급 주거단지에 맞는 조경 철학을 구현할 계획이다.목동이 대표적인 교육 특구 중 하나로 꼽히는 만큼 에듀플랫폼을 비롯해 실내 수영장, 패밀리 스파, 프라이빗 다이닝룸 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고, 리버뷰 스카이 라운지와 리버뷰 스카이 풀빌라 등 한강 조망을 특화한 커뮤니티도 선보일 예정이다. DL이앤씨 관계자는 “목동 최초의 아크로라는 타이틀에 걸맞은 글로벌 설계 역량과 주거 철학을 바탕으로 향후 목동의 미래 가치를 이끄는 상징적인 랜드마크를 완성할 것”이라고 밝혔다. ﻿