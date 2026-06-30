호반써밋 풍무Ⅲ 660가구 분양… 2675가구 규모 브랜드타운 완성

새달 김포풍무역세권 마지막 공급

주거 중심의 환경… 안심 통학 설계

이미지 확대 호반건설이 김포풍무역세권 B5·C5블록에 이어 B4블록에 마지막으로 공급하는 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 단지 투시도.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반건설이 김포풍무역세권 B5·C5블록에 이어 B4블록에 마지막으로 공급하는 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’ 단지 투시도.

호반그룹 제공

세줄 요약 호반건설이 김포풍무역세권 B4블록에 호반써밋 풍무Ⅲ를 다음 달 분양한다. 660가구 규모로 전용 59·84㎡로 구성되고 분양가상한제가 적용된다. B5·C5블록과 함께 총 2675가구 브랜드타운을 완성한다. 김포풍무역세권 마지막 단지 분양 발표

660가구·전용 59·84㎡ 구성, 상한제 적용

2675가구 브랜드타운 완성 및 교통·교육 호재

2026-06-30 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설이 다음 달 김포풍무역세권 B4블록에 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’를 분양한다고 29일 밝혔다. 김포풍무역세권의 마지막 단지로, 앞서 B5·C5블록에 공급된 단지와 함께 총 2675가구 규모의 호반써밋 브랜드 타운을 완성하게 된다.호반써밋 풍무Ⅲ는 경기 김포시 사우동 458번지 일원에 지하 2층~지상 29층, 총 660가구 규모로 조성된다. 실수요자 선호도가 높은 전용면적 59·84㎡로 구성됐고 분양가상한제가 적용된다. 김포풍무역세권은 김포골드라인 풍무역 일대 약 88만㎡ 면적에 주거시설과 상업·업무·의료·교육시설 등을 조성하는 도시개발사업이다. 기존 풍무동과 사우동의 생활 인프라와 새로 조성되는 역세권 환경을 동시에 누릴 수 있어 김포·검단권의 신흥주거지역으로 떠오르고 있다.B4블록은 특히 김포풍무역세권에 조성되는 호반써밋 브랜드타운의 중심에 자리한다. 세 블록 가운데 초등학교와 유치원·중학교 부지와 가장 가깝고 상업용지와 직접 맞닿지 않은 주거 중심의 환경이라 특히 어린 자녀를 키우는 가정의 수요가 클 것으로 보인다.교육 환경을 고려한 안심 통학로 특화 설계도 적용될 예정이다. B4블록과 B5블록 사이 약 300m 구간에는 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨, 프로젝터 등 안전시설을 강화한 통학로가 조성된다. 단지 인근에는 김포·검단권 최초의 대학병원이 될 ‘인하대 김포 메디컬캠퍼스’(2028년 착공 예정)가 추진되고 있다.교통 여건도 김포골드라인 풍무역을 도보로 이용할 수 있어 김포공항역과 서울 강서·여의도로 이동이 편리하다. 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업으로 풍무역은 김포골드라인과 5호선이 교차하는 ‘더블 역세권’으로 거듭날 예정이다. 김포한강로와 김포대로를 비롯해 풍곡 IC(2026년 예정)와 영사정IC(2028년 목표) 등 도로 인프라는 더욱 확충될 전망이다. 호반써밋 풍무Ⅲ 견본주택은 김포시 사우동 547-8번지에 마련된다.