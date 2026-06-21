삼성물산, 도곡동 개포우성 4차 재건축 수주

1045가구… 공사비 8145억원 규모

이미지 확대 서울 강남구 도곡동 개포우성4차 재건축 투시도 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남구 도곡동 개포우성4차 재건축 투시도

세줄 요약 삼성물산 건설부문이 서울 강남구 도곡동 개포우성4차 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다. 지하 4층~지상 49층, 6개 동, 1045가구 규모로 공사비는 약 8145억원이다. 매봉역 역세권과 우수한 학군, 양재천 등 입지도 강점이다. 삼성물산, 개포우성4차 재건축 시공사 선정

지하 4층~지상 49층 1045가구 조성 계획

매봉역 역세권·학군·생활 인프라 강점

2026-06-22 B3면

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삼성물산 건설부문은 서울 강남구 도곡동 개포우성4차 재건축 사업의 시공사로 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.사업은 강남구 도곡동 465번지 일대에 지하 4층~지상 49층 규모의 6개 동, 1045가구와 부대복리시설 등을 조성하는 것으로 공사비는 약 8145억원 규모다. 개포우성4차 재건축 조합은 전날 총회를 열고 삼성물산을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다.재건축 단지는 지하철 3호선 매봉역과 도보 3분 이내에 있는 역세권으로 구룡초·대치중·숙명여중·숙명여고 등 우수한 학군에 대치동 학원가와도 가까운 입지다. 단지와 맞닿은 양재천을 비롯해 인근 매봉산과 강남세브란스병원 등 다양한 생활 인프라도 갖추고 있다.삼성물산은 단지명으로 ‘래미안 도곡 팰리스’를 제시해 강남 하이엔드 주거 문화의 시작을 알린 ‘삼성 타워팰리스’의 명성을 이어갈 새로운 상징 단지로 완성하겠다고 강조했다. 글로벌 유명 설계사인 유엔 스튜디오와 협업해 외관 디자인과 프리미엄 조경 등을 보다 새롭게 마련할 계획이다.삼성물산은 지난해 개포우성7차와 최근 대치쌍용1차에 이어 개포우성4차 재건축 사업까지 연이어 수주하며 개포·도곡 일대에서 브랜드 위상을 더욱 굳히고 있다.