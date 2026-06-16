호반건설, 2026년 신규 협력업체 공개 모집

외주부문 73개 공종과 자재부문 46개 품목

30일까지 호반건설 홈페이지에서 신청서 접수

이미지 확대 호반건설이 지난 3일 서올 서초구 본사 사옥에서 주요 협력사와 간담회를 진행하고 있다. 호반건설은 우수 협력업체 발굴 및 상호 협력 강화를 위한 2026년 신규 협력업체를 모집한다.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반건설이 지난 3일 서올 서초구 본사 사옥에서 주요 협력사와 간담회를 진행하고 있다. 호반건설은 우수 협력업체 발굴 및 상호 협력 강화를 위한 2026년 신규 협력업체를 모집한다.

호반건설 제공

이미지 확대 서울 서초구 호반그룹 사옥 전경.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 호반그룹 사옥 전경.

호반건설 제공

세줄 요약 호반건설이 우수 협력업체 발굴과 상생 강화를 위해 2026년 신규 협력업체를 모집한다. 외주 73개 공종과 자재 46개 품목이 대상이며, 30일까지 신청서를 접수한다. 전문건설면허 5년 이상 등 자격을 갖춰야 하고, 8월 중 최종 결과를 개별 통보한다. 2026년 신규 협력업체 공개 모집

외주 73개 공종·자재 46개 품목 대상

30일까지 접수, 8월 중 결과 통보

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호반건설이 협력업체와 동반성장을 위한 파트너십 구축을 확대한다.호반건설은 우수 협력업체 발굴 및 상호 협력을 강화하기 위해 2026년 신규 협력업체를 모집한다고 16일 밝혔다. 이번 모집은 회사의 지속 가능한 성장을 도모하고 협력업체와의 상생으로 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.모집 분야는 외주 부문에서 토공사, 조적공사 등 73개 공종이 대상이며 자재 부문은 단열재, 타일 등 46개 품목이다. 세부 모집 사항은 호반건설 홈페이지(B2B)를 통해 확인 가능하고, 신청 방법은 공고 내 등록 신청서를 작성 후 접수하면 된다. 접수는 이달 30일까지 가능하며 호반건설은 검토 및 심사를 통해 8월 중 최종 결과를 개별 통보할 예정이다.지원 자격 요건으로는 전문건설면허 보유 5년 이상(모집 공고일 기준), 대형 건설사 실적 우대, 2025년도 재무제표가 반영된 신용평가기관의 신용평가서 및 안전평가서(이크레더블, 나이스디앤비, 한국평가데이터 중 한 곳)를 보유하고 있어야 한다.문갑 호반건설 경영부문대표는 “신뢰를 바탕으로 한 상생 파트너십은 호반건설이 변함없이 추구하는 가치”라며 “이번 모집을 통해 역량 있는 기업들과 새로운 협력 관계를 구축하고, 함께 성장하는 건설 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.한편 호반건설 등 호반그룹은 협력업체와의 상생을 위해 지속적으로 노력하고 있다. 매년 우수 협력업체 시상식을 열어 감사패와 상금을 전달하고, 협력업체 임직원의 직무 교육 및 ESG 컨설팅과 복리후생도 꾸준히 지원하고 있다.