검단 ‘워라밸빌리지’ 중심 입지… 분상제 적용

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더샵 검단레이크파크

이미지 확대 ‘더샵 검단레이크파크’가 들어서는 곳은 검단신도시 5개 특화사업 중 하나인 ‘워라밸빌리지’의 중심지로 꼽힌다. 사진은 단지 투시도.

포스코이앤씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘더샵 검단레이크파크’가 들어서는 곳은 검단신도시 5개 특화사업 중 하나인 ‘워라밸빌리지’의 중심지로 꼽힌다. 사진은 단지 투시도.

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세줄 요약 포스코이앤씨가 인천 검단신도시 첫 더샵 브랜드 단지 더샵 검단레이크파크를 분양했다. 공공택지에 들어서는 민영주택으로 분양가상한제가 적용되며, 2857가구 규모다. 워라밸빌리지 중심 입지와 교통망 확충 기대도 컸다. 검단신도시 첫 더샵 브랜드 단지 분양

분양가상한제 적용 공공택지 민영주택

워라밸빌리지 중심 입지와 교통망 기대

2026-06-16 18면

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포스코이앤씨가 인천 검단신도시에서 첫 번째 ‘더샵’ 브랜드 단지인 ‘더샵 검단레이크파크’를 분양한다. 공공택지에 공급돼 분양가상한제가 적용되는 민영주택으로, 인천 검단신도시 22·23블록에 들어선다. 지하 3층~지상 29층, 26개동, 총 2857가구 규모다.단지는 전용면적 59·84㎡로 구성되며 특히 전용 59㎡ 타입이 1337가구(약 46.8%)를 차지해 1~2인 가구의 주거 트렌드를 반영했다.단지가 들어서는 곳은 검단신도시 5개 특화사업 중 하나인 ‘워라밸빌리지’의 중심지로 꼽힌다. 중앙호수공원(예정)과 나진포천이 인접했으며, 스마트워크센터, 통합보육센터, 생활체육·문화 SOC 등이 함께 조성되는 자족형 복합 생활권으로 기대를 모으고 있다.인천 2호선 완정역과 인천 1호선 연장선 검단호수공원역(예정)을 이용할 수 있으며, 향후 서울 지하철 5호선 연장선과 GTX-D 노선 등 광역 교통망이 확충될 예정이다.단지는 넉넉한 동간 거리와 함께 네이처테라스, 페르마타가든 등 대규모 조경 공간을 적용해 쾌적성을 높였다. 주차 공간은 가구당 약 1.58대다. 세대 내부에는 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등 수납공간을 강화하고 청정환기 시스템을 도입했다. ﻿