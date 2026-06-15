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군포 수리산 품었다… 6년 거주 뒤 분양 결정

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-06-15 23:40
수정 2026-06-15 23:40
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한국토지주택공사(LH)
군포대야미 A1블록

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‘군포대야미 A1블록’ 주택은 6년간 임대로 거주한 뒤 분양전환 여부를 조합원(입주자)이 직접 선택할 수 있다. 사진은 단지 조감도. LH 제공
‘군포대야미 A1블록’ 주택은 6년간 임대로 거주한 뒤 분양전환 여부를 조합원(입주자)이 직접 선택할 수 있다. 사진은 단지 조감도.
LH 제공


한국토지주택공사(LH)는 오는 30일 경기 ‘군포대야미 A1블록’의 입주자모집공고를 시행한다고 15일 밝혔다. 단지는 총 378가구 규모로, 전 가구가 전용면적 55㎡와 59㎡ 등﻿으로 구성됐다.

해당 주택은 6년간 임대로 거주한 뒤 분양전환 여부를 조합원(입주자)이 직접 선택할 수 있는 ‘6년 분양전환 공공임대’ 유형으로 공급된다. 입주자는 실제 거주하며 주거 여건과 주변 시세 등을 충분히 살펴본 뒤 분양을 결정할 수 있다. 분양전환 가격은 입주 시점의 감정가격과 6년 후 분양전환 시점의 감정가격을 산술평균한 금액으로 결정된다.

군포대야미 A1블록은 입지 여건과 자연환경을 동시에 갖췄다는 평가를 받는다. 영동고속도로 군포IC와 수원광명고속도로가 인접했으며 향후 인근 금정역에 GTX-C 노선이 개통될 예정이다.

단지는 수리산 자락에 둘러싸여 있고, 갈치저수지와 반월호수가 가깝다. 근교에는 뉴코아아울렛, 트레이더스 홀세일클럽 등 대형 상업시설이 있다.

친환경·고효율 설계도 눈에 띈다. 해당 단지는 ‘고층형 제로에너지 건축물(ZED) 3등급’을 목표로 태양광과 지열 등 신재생 에너지를 복합 연계한다. 이를 통해 높은 에너지 자립률을 달성하고, 입주민들의 관리비 고정 지출을 줄인다는 계획이다. ﻿
허백윤 기자
세줄 요약
  • 군포대야미 A1블록 378가구 모집 공고
  • 6년 임대 후 분양전환 선택 가능 구조
  • 수리산·호수·GTX-C 인접 입지 강점
2026-06-16 18면
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