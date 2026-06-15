광주 쌍령공원을 앞마당처럼… 교통망 호재

롯데건설

경기광주역 롯데캐슬 시그니처

이미지 확대 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’는 계약금 5%에 1차 계약금 1000만원 정액제를 적용해 계약 초기 비용을 완화했다. 사진은 단지 조감도.

롯데건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’는 계약금 5%에 1차 계약금 1000만원 정액제를 적용해 계약 초기 비용을 완화했다. 사진은 단지 조감도.

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세줄 요약 롯데건설이 경기 광주시 양벌동에 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지를 분양했다. 쌍령공원을 앞마당처럼 누리는 민간공원 특례사업 단지로, 계약금 5%와 1차 1000만원 정액제 혜택을 제공했다. 수서~광주선 착공과 GTX-D 등 교통망 확충 기대도 크다. 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 분양

쌍령공원 품은 민간공원 특례사업 단지

수서~광주선 등 교통망 확충 기대

2026-06-16 18면

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롯데건설이 경기 광주시 양벌동 ﻿‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 1단지를 분양 중이다. 지하 7층~지상 최고 32층의 7개동이며 전용면적 59㎡~260㎡, 총 1077가구 규모다.대형 공원을 내 집 앞마당처럼 누릴 수 있는 ‘민간공원조성 특례사업’ 단지로, 롯데캐슬 브랜드에 걸맞은 차별화된 특화 설계가 적용된다.특히 수요자들의 초기 자금 부담을 덜어주기 위해 금융 혜택을 제공한다. 계약금 5%에 1차 계약금 1000만원 정액제를 적용해 계약 초기 비용을 완화했다.단지의 가장 큰 강점은 압도적인 녹지 환경이다. 단지를 둘러싼 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원은 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상 수상자 ‘리차드 마이어﻿’가 핵심 시설 설계에 참여해 예술적 가치를 더했다. 공원 내부에는 생태 공간인 비오톱﻿과 마름산 능선을 따라 조성되는 ‘사계의 숲’, 유리온실, 숲공연장, 전망대 등이 들어선다.경기광주역(경강선) 일대는 교통 개발 호재가 집중돼 있다. 특히 수서역까지 두 정거장 만에 이동할 수 있는 수서~광주선이 올해 착공을 앞두고 있다. 여기에 GTX-D 노선, 위례~삼동선, 중부권 광역급행철도 등 광역 철도망 확충이 추진 중이다.