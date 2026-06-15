‘반도체·AI 거점’에 호반써밋… 아기띠 멘 젊은 부부 몰렸다

광주 ‘첨단3지구’ 견본주택 열기

이미지 확대 호반건설의 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택이 광주 서구 마륵동에 마련된 가운데 지난 12일 오전 개관 직후 견본주택을 찾은 방문객들이 내부 계단에서부터 길게 줄지어 입장을 기다리고 있다.

광주 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 호반건설의 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택이 광주 서구 마륵동에 마련된 가운데 지난 12일 오전 개관 직후 견본주택을 찾은 방문객들이 내부 계단에서부터 길게 줄지어 입장을 기다리고 있다.

광주 홍윤기 기자

이미지 확대 견본주택 내부 인테리어를 꼼꼼하게 둘러보는 방문객들의 모습.

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광주 홍윤기 기자

세줄 요약 호반건설의 광주 첨단3지구 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택에 사흘간 2만1000명이 다녀갔다. AI 거점과 반도체 설비 확장 기대, 분양가상한제 적용으로 합리적 가격이 주목받았다. 교통망과 학교 예정지도 강점이다. 견본주택 사흘간 2만1000명 방문

AI·반도체 거점 기대와 합리적 분양가

교통망·학교 예정지·직주근접 강점

2026-06-15 B4면

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‘호반써밋 첨단3지구’의 견본주택이 지난 12일 오전에 문을 열자 한 시간 넘게 줄을 서 기다렸던 방문객들이 우르르 들어섰다. 아기띠를 맸거나 어린 자녀의 손을 잡고 온 30~40대 방문객이 특히 많았다.호반건설이 광주 첨단3지구 A7·A8블록에 공급하는 ‘호반써밋 첨단3지구’가 15일부터 공식 청약 일정에 들어간다. 인공지능(AI) 관련 거점으로 조성되는 첨단3지구에는 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 설비 시설 확장 가능성이 거론되면서 높은 관심을 받고 있다. 광주 서구 마륵동에 마련된 견본주택에는 12~14일 사흘간 2만 1000명이 다녀갔다.광주 북구 매곡동에 사는 김모(33)씨는 4개월 된 아기를 안고 온 아내와 견본주택 내부를 꼼꼼히 둘러봤다. 김씨는 “광주 중심가가 비싸졌는데 호반써밋 첨단3지구는 분양가상한제가 적용돼 합리적인 가격으로 보인다”며 “주변 AI 데이터센터에 반도체 공장 얘기도 나오니 기대가 크다”고 밝혔다. 이제 막 100일을 지난 아기를 안고 온 김모(39)씨 부부도 “좋은 입지에 생활 인프라가 다 갖춰지면 아이 키우기 좋은 환경이 될 것 같다”고 말했다.‘호반써밋 첨단3지구’는 A7블록과 A8블록에 총 805가구 규모로 조성된다. A7블록은 지하 1층~지상 최고 20층, 5개 동, 전용면적 84㎡ 단일면적 356가구로 공급된다. A8블록은 지하 1층~지상 최고 20층, 6개 동, 전용 117~135㎡ 449가구로 조성된다. 공공택지지구 내 공급으로 분양가상한제가 적용돼 3.3㎡당 평균 분양가는 1500만원대로 책정됐다.입주 때는 촘촘한 교통망과 직주근접 여건 등도 갖출 전망이다. 호남고속도로와 국도 13호선, 빛고을대로를 통해 광주 도심과 전남 주요 거점으로 접근이 수월하다. 2028년 상무지구와 첨단산업단지를 잇는 도로망이, 2030년에는 첨단3지구 진입도로가 각각 완공을 목표로 하고 있다.특히 첨단3지구는 국가AI데이터센터를 비롯해 AI 관련 기업과 연구기관이 모이는 첨단산업 중심지로 개발되고 있다. 단지 인근에 유치원과 초·중·고교 부지가 계획돼 있고 내년 3월 개교 예정인 광주과학기술원(GIST) 부설 AI영재고도 가깝다.분양 일정은 15일 A8블록 이전기관(산업단지) 특별공급을 시작으로 16일 특별공급·17일 1순위·18일 2순위 순으로 진행된다. 입주는 A7블록이 2028년 9월, A8블록이 같은 해 10월 예정이다. 견본주택은 광주 서구 마륵동 164-11에 마련됐다.