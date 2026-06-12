“AI데이터센터에 반도체 공장까지?” 젊은 부부들 관심 밀려든 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택

12일 공식 개관…15일부터 청약 일정 돌입

분양가상한제 적용·광주 거점 교통망 등 관심

AI산업 인프라 대거 확충…직주근접 여건 기대

이미지 확대 12일 광주 서구에 마련된 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택에서 관람객들이 모형을 둘러보고 있다. 호반써밋 첨단3지구는 첨단3지구 A7·A8블록에 총 805가구 규모로 조성되며, A7블록 356가구와 A8블록 449가구로 공급된다. 2026.6.12 광주 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 12일 광주 서구에 마련된 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택에서 관람객들이 모형을 둘러보고 있다. 호반써밋 첨단3지구는 첨단3지구 A7·A8블록에 총 805가구 규모로 조성되며, A7블록 356가구와 A8블록 449가구로 공급된다. 2026.6.12 광주 홍윤기 기자

이미지 확대 12일 광주 서구에 마련된 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택에서 관람객들이 입장 줄을 기다리고 있다. 호반써밋 첨단3지구는 첨단3지구 A7·A8블록에 총 805가구 규모로 조성되며, A7블록 356가구와 A8블록 449가구로 공급된다. 2026.6.12 광주 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 12일 광주 서구에 마련된 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택에서 관람객들이 입장 줄을 기다리고 있다. 호반써밋 첨단3지구는 첨단3지구 A7·A8블록에 총 805가구 규모로 조성되며, A7블록 356가구와 A8블록 449가구로 공급된다. 2026.6.12 광주 홍윤기 기자

이미지 확대 12일 광주 서구에 마련된 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택에서 관람객들이 내부를 둘러보고 있다. 호반써밋 첨단3지구는 첨단3지구 A7·A8블록에 총 805가구 규모로 조성되며, A7블록 356가구와 A8블록 449가구로 공급된다. 2026.6.12 광주 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 12일 광주 서구에 마련된 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택에서 관람객들이 내부를 둘러보고 있다. 호반써밋 첨단3지구는 첨단3지구 A7·A8블록에 총 805가구 규모로 조성되며, A7블록 356가구와 A8블록 449가구로 공급된다. 2026.6.12 광주 홍윤기 기자

세줄 요약 호반건설이 광주 첨단3지구 A7·A8블록 ‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택을 열고 분양에 들어갔다. AI데이터센터와 반도체 공장 후보지로 거론되는 입지에 젊은 부부와 30~40대 방문객이 몰렸고, 분양가상한제와 직주근접 여건도 주목받았다. 견본주택 개관, 젊은 부부 방문객 집중

AI데이터센터·반도체 공장 기대감 확산

분양가상한제·직주근접 장점 부각

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설이 광주 첨단3지구 A7·A8블록에 공급하는 ‘호반써밋 첨단3지구’의 견본주택을 12일 열고 본격적인 분양에 들어갔다. 삼성전자와 SK하이닉스가 호남 지역으로 반도체 생산 거점을 확대하는 방안을 검토하는 것으로 알려진 데다 특히 유력한 입지로 첨단3지구가 거론되면서 일대 관심이 높은 가운데 견본주택을 찾은 방문객들에게서도 많은 기대가 드러났다.이날 오전 11시 견본주택을 공식 개관하자마자 수많은 방문객의 발길이 밀려들었다. 특히 어린아이를 동반한 부부를 비롯해 30~40대 방문객들이 줄을 이었다. 새로 조성될 공공택지지구에 들어서는 단지에서 육아와 생활을 보다 편리하게 할 수 있다는 기대가 모인 것으로 보인다.광주 첨단2지구에 5년째 살고 있다는 나모(39·여)씨는 “첨단2지구도 처음 조성될 때는 별것 없었지만 10년이 넘으니 살기가 정말 편하고 좋다”며 “신축에 살고 싶은 마음이 큰데 첨단3지구도 입주 시점에 주변 인프라가 들어서면 더 좋아질 것 같아 관심을 두고 있다”고 말했다.광주 북구 매곡동에 사는 김모(33)씨는 4개월 아기를 안고 온 아내와 한참 줄을 섰다가 견본주택이 문을 열자마자 들어와 내부를 꼼꼼하게 둘러봤다. 김씨는 “분양가상한제가 적용되는 단지라 광주 중심가보다 합리적인 가격이라 좋다”며 “주변에 인공지능(AI) 데이터센터에 반도체 공장까지 들어온다 하니 기대가 되고 다 들어서면 아이 키우기 좋은 환경이 될 것 같다”고 했다.‘호반써밋 첨단3지구’는 A7블록과 A8블록에 총 805가구 규모로 조성된다. A7블록은 지하 1층~지상 최고 20층, 5개 동, 전용면적 84㎡ 단일면적 356가구로 구성된다. A8블록은 지하 1층~지상 최고 20층, 6개 동, 전용 117~135㎡ 449가구로 공급된다. 공공택지지구 내 공급으로 분양가상한제가 적용된다. 3.3㎡당 평균 분양가는 1500만원대로 책정됐다.이날 견본주택을 찾은 많은 방문객이 입지를 장점으로 꼽았다. ‘호반써밋 첨단3지구’는 호남고속도로와 국도 13호선, 빛고을대로를 통해 광주 도심과 전남 주요 거점으로 수월하게 접근할 수 있다. 2028년 예정된 상무지구와 첨단산업단지를 잇는 도로망과 2030년 완공을 목표로 하는 첨단3지구 진입도로 등 교통망은 더욱 촘촘해질 계획이다. 2029년 개통 예정인 광주 도시철도 2호선 지스트역과도 인접해 대중교통 여건도 개선될 전망이다.무엇보다 직주근접 여건이 관심을 모은다. 첨단3지구는 362만㎡ 규모의 일반산업단지로, 국가AI데이터센터를 비롯해 AI 관련 기업과 연구기관이 모이는 첨단산업 중심지로 개발되고 있다. 2029년에는 국립심뇌혈관센터도 완공될 예정이다. 반경 7㎞ 안에는 광주 첨단과학국가산업단지 등 6개 대형 산업단지가 위치한다.최근에는 삼성전자의 반도체 패키징(후공정) 공장 입지 후보지와 SK그룹과 오픈AI가 합작한 서남권 데이터센터 설립 후보지로도 거론되는 등 반도체 설비 투자가 호남 지역으로 확대될 가능성이 알려지며 첨단3지구는 더욱 주목받고 있다.단지 인근에 유치원과 초·중·고교 부지가 계획돼 도보 통학이 가능하고, 내년 3월 개교 예정인 광주과학기술원(GIST) 부설 AI영재고도 가깝다. 기존 첨단 1·2지구와 수완지구의 생활 인프라를 함께 누릴 수 있고 단지 인근에 조성될 예정인 상업지구를 통해 다양한 편의시설도 들어선다. 진원천, 학림천을 중심으로 근린공원도 갖춰져 있다.호반건설 분양 관계자는 “‘호반써밋 첨단3지구’는 AI 산업 인프라와 주거 기능이 함께 조성되는 자족도시 입지에 분양가상한제까지 적용된 단지”라며 “차별화된 상품 경쟁력과 우수한 직주근접 여건을 바탕으로 예비 청약자들의 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.분양 일정은 오는 15일 A8블록 이전기관(산업단지) 특별공급을 시작으로, 16일 특별공급·17일 1순위·18일 2순위 순으로 진행된다. 24일 A8블록, 25일 A7블록의 당첨자가 각각 발표된다. 정당계약은 다음 달 6일부터 8일까지 사흘간 진행된다. 전국 청약이 가능하고 광주·전남 거주자에게 우선 공급된다. 블록별 당첨자 발표일이 달라 중복 청약도 가능하다. 입주는 A7블록이 2028년 9월, A8블록이 같은 해 10월 예정이다.‘호반써밋 첨단3지구’ 견본주택은 광주 서구 마륵동 164-11에 마련됐다.