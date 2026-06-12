국토부, 서초 서리풀2 ‘공공주택 지구’ 지정… 2000가구 공급

착공 28년 12월로 2년 앞당겨

청년층·신혼부부에 특화 주택

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2026-06-12 B3면

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정부가 서울 서초구 우면동 ‘서울서리풀2 공공주택지구’를 신규 공공주택지구로 지정하고 공공주택 2000가구를 공급한다. 착공 시점은 2028년 12월로 2년을 앞당겼다. 이로써 지난 2월 1만 8000가구 공급을 확정한 서리풀1지구와 함께 서울 강남권 금싸라기 땅에 청년층·신혼부부에 특화된 2만 가구 규모의 주택 공급이 최종 확정됐다.국토교통부는 11일 서울 서초구 우면동 일원 19만 3259㎡(서리풀2지구)를 공공주택지구로 지정한다고 밝혔다. ‘지구 지정’은 택지 조성을 위한 첫 단계다. 2024년 11월 주민공람을 시작한 서리풀2지구는 관계기관 협의와 전략환경영향평가, 재해 영향성 검토를 거쳐 올해 3월 중앙도시계획위원회 심의를 마쳤다. 사업 기간은 2026년부터 2035년까지로, 한국토지주택공사(LH)와 서울주택도시개발공사(SH)가 공동 시행한다.서리풀2지구는 앞서 지정된 서리풀1지구와 함께 직주근접형 주거단지로 조성된다. 서리풀지구는 신분당선 청계산입구역과 인접하고 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선이 예정된 양재역과 가깝다. 경부고속도로와 강남순환고속도로를 통한 차량 접근성도 우수하다. 현대자동차그룹 본사와 양재 인공지능(AI) 미래융합혁신지구와도 가까운 거리에 있다. 국토부 관계자는 “강남 도심 접근성이 뛰어나고 우면산 등 우수한 자연환경을 갖춘 입지 여건을 바탕으로 양재·강남 일대 첨단사업을 지원하는 배후 주거단지 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.관건은 ‘속도감 있는’ 공급이다. 과거 이명박 정부가 2008년 그린벨트를 해제하고 강남권에 ‘보금자리주택’을 공급한다고 발표했을 때 4년 만에 입주가 신속하게 이뤄졌다. 국토부도 서리풀2지구의 2028년 12월 착공을 목표로 사업 기간 단축에 나선다. 통상 택지개발사업은 지구 지정부터 주택 착공까지 약 4년 8개월이 걸린다. 정부는 부지 조성과 주택 설계를 병행하는 패스트트랙 방식으로 후속 절차를 앞당길 계획이다. 앞서 서리풀1지구도 2029년 착공을 목표로 했다가 같은 해 주택 공급(분양·입주자 모집)이 가능하도록 계획을 앞당겼다.