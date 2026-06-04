청년·신혼부부 최장 8년 거주…‘호반써밋 양재’ 8일부터 청약

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공공지원 임대 138가구 접수

3호선·신분당선 더블 역세권

이미지 확대 호반건설이 서울 서초구 양재동에 선보이는 ‘호반써밋 양재’ 투시도.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반건설이 서울 서초구 양재동에 선보이는 ‘호반써밋 양재’ 투시도.

호반건설 제공

2026-06-05 B3면

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호반건설은 서울 서초구 양재동 27번지(구 양재동 17-7번지) 일원에 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 짓는 청년안심주택 ‘호반써밋 양재’의 청약 접수를 오는 8일부터 진행한다고 4일 밝혔다. ‘호반써밋 양재’는 지하 7층~지상 17층, 1개 동, 전용면적 23~54㎡ 총 224가구 규모로 조성되며 이 중 138가구를 공공지원 민간임대로 공급한다. 전용면적별 가구수는 23㎡ 19가구, 40㎡ 3가구, 45㎡ 4가구, 46㎡ 32가구, 51㎡ 64가구, 54㎡ 16가구다.청약 접수는 8일부터 10일까지 3일간 진행된다. 당첨자 발표는 12일이며 당첨자 세대 확인 후 계약 체결은 24일부터 27일까지 4일간 실시한다.청약 접수는 ‘호반써밋 양재’ 공식 홈페이지에서 진행된다. 특별공급은 청년, 신혼부부 유형으로 공급되고 일반 공급은 신혼부부 유형으로만 공급된다. 청약 시 특별공급과 일반공급 중 타입별로 1건만 가능하다. 일반 공급 신청 자격은 입주자 모집 공고일 기준 19세 이상 39세 이하인 자이고 신혼부부(혼인 후 7년 이내)는 혼인중인 자, 예비신혼부부는 해당 주택의 입주 전까지 혼인사실을 증명할 수 있는 자 등이다.‘호반써밋 양재’는 합리적인 임대료로 최장 8년까지 안정적인 거주가 가능하며, 전 세대가 주택도시보증공사(HUG) 임대보증금 보증보험에 가입돼 보증금 반환에 대한 안전성을 확보했다. 지하철 3호선과 신분당선이 지나는 양재역을 도보 5분 이내로 이용할 수 있는 더블 역세권 단지다. 이밖에 전 세대 에어컨, 냉장고, 세탁기, 쿡탑, 전자레인지 등 필수 가전을 기본으로 제공하는 ‘풀빌트인’ 시스템을 적용해 초기 입주 부담을 줄였다.