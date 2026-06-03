‘호반써밋 풍무II’ 흥행 성공… 1순위 최고 25.7대1

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59㎡A 42가구에 1080건 몰려

초역세권·분상제 이점에 인기

이미지 확대 방문객들이 지난달 22일 경기 김포시 사우동에 마련된 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 견본주택에서 단지 모형도를 살펴보고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 방문객들이 지난달 22일 경기 김포시 사우동에 마련된 ‘호반써밋 풍무Ⅱ’ 견본주택에서 단지 모형도를 살펴보고 있다.

이지훈 기자

세줄 요약 호반건설의 ‘호반써밋 풍무II’가 김포 풍무역세권에서 진행한 1순위 청약에서 평균 5.76대 1, 최고 25.71대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행했다. 초역세권 입지와 분양가상한제, 브랜드 대단지 희소성이 수요를 끌어모았고 당첨자 발표는 10일이다. 김포 풍무역세권 초역세권 입지와 가격 경쟁력 부각

호반써밋 풍무II 1순위 청약 평균 5.76대 1 기록

59㎡A 타입 최고 25.71대 1로 가장 높은 경쟁률

2026-06-04 B3면

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호반건설이 김포 풍무역세권에서 선보인 ‘호반써밋 풍무II’의 1순위 청약에서 최고 경쟁률 25대 1을 넘는 등 흥행에 성공했다. 초역세권 입지와 분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력, 호반써밋 브랜드 대단지의 희소성 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다.3일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 2일 진행된 ‘호반써밋 풍무II’ 1순위 청약 결과, 특별공급을 제외한 일반공급 533가구 모집에 3072건이 접수돼 평균 5.76대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 59㎡A타입에서 나왔다. 42가구 모집에 총 1080건이 접수돼 25.71대 1의 경쟁률을 기록했다. 이어 84㎡A타입 10.73대 1, 84㎡B타입 3.78대 1 순으로 높은 경쟁률을 보였다.당첨자 발표는 오는 10일 진행된다. 정당계약은 오는 22일부터 25일까지 4일간 진행된다. 아파트와 함께 청약을 접수한 발코니형 오피스텔에도 수요자들의 관심이 이어졌다. 분양 관계자는 “견본주택 개관 직후부터 풍무역 도보권 입지와 분양가상한제 적용 단지에 대해 문의가 많았고, 38층 랜드마크 상품성과 2675가구 규모 호반써밋 브랜드타운의 중심 입지라는 점도 좋은 평가를 받았다”고 밝혔다.호반써밋 풍무II는 경기도 김포시 사우동 527-1 일원 김포 풍무역세권 도시개발사업 C5블록에 들어선다. 단지는 공동주택과 발코니형 오피스텔로 구성되며, 공동주택은 지하 3층~지상 38층, 5개동, 전용 59~182㎡ 총 961가구 규모다. 발코니형 오피스텔은 지하 2층~지상 26층, 1개 동, 전용 84㎡ 단일 타입 98실로 조성된다. 입주는 2030년 1월 예정이다.해당 단지는 김포골드라인 풍무역에서 도보로 약 150m 거리에 위치한 초역세권 입지다. 김포공항역과 서울 강서·여의도권 접근이 가능하고, 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성조사를 통과하면서 향후 더블역세권 기대감도 높아지고 있다. 인근 이마트 트레이더스 김포점과 CGV 김포, 홈플러스 김포풍무점 등 생활·문화시설을 가깝게 이용할 수 있다. 인근에 착공 예정인 인하대 김포 메디컬캠퍼스도 수요자들의 관심을 끌고 있다.