삼전닉스 ‘셔세권’ 집값 들썩…20억 찍은 동탄 상승률 최고

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성과급에 주택 대출 지원 영향

동탄 상승률 일주일새 0.49%↑

기흥·영통으로 매매 수요 확산

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세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스 통근버스가 오가는 ‘셔세권’ 지역의 집값이 빠르게 올랐다. 경기 화성 동탄은 5월 넷째 주 아파트 매매가격지수 상승률 0.49%로 전국 최고를 기록했고, 전용 84㎡가 20억8000만원에 거래되며 신고가 흐름이 이어졌다. 삼전·하이닉스 통근권 셔세권 집값 급등

동탄 아파트 상승률 전국 최고, 20억 거래

기흥·영통·분당 등 인근 지역도 동반 상승

2026-06-02 B4면

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삼성전자와 SK하이닉스의 통근버스가 다니는 지역들의 집값이 들썩이는 이른바 ‘셔세권’(셔틀버스+역세권)의 상승세가 더욱 확산하고 있다. ‘영업이익의 N%’ 성과급에 이어 삼성전자 노사가 잠정 합의한 최대 5억원 한도의 주택안정 대출 등 주택 지원 복지 제도까지 겹치면서다.1일 한국부동산원에 따르면 5월 넷째 주(5월 25일 기준) 주간 아파트 가격 동향에서 경기 화성시 동탄구의 아파트 매매가격지수는 전주보다 0.49% 오르며 전국에서 가장 높은 상승률을 보였다. 동탄 아파트 가격은 지난 4일 0.25%에서 11일 0.35%를 기록하더니 18일에는 0.46%를 나타내며 꾸준히 큰 폭으로 상승했다. 동탄역롯데캐슬 전용면적 84.7㎡는 지난달 7일 20억 8000만원에 거래됐다. 동탄에서 20억원을 넘긴 ‘국평’(국민평형)의 첫 사례다.동탄에는 삼성전자 화성캠퍼스·기흥캠퍼스와 SK하이닉스 이천캠퍼스에서 1시간 안에 오갈 수 있는 통근버스 노선이 매우 다양하다. 특히 두 회사의 통근버스가 공통으로 정차하는 지점이 많은 동탄구 청계동의 경우 지난달 잇따라 신고가로 거래됐다.지난 3월 14억원에 거래됐던 동탄역시범우남퍼스트빌 아파트 전용 84.94㎡는 약 두달 만인 지난달 10일 15억원에 신고가 거래됐고, 현재 16억 5000만~18억원의 호가를 보이고 있다. 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 전용 84.51㎡도 지난달 14일 3년 이래 최고가인 15억 8500만원에 매매됐다. 동탄역시범호반써밋 전용 84.95㎡은 지난달 18일 12억 5000만원에 거래됐는데 현재 시세는 15억원까지 올라왔다.역시 한 시간 이내 통근이 가능한 용인 기흥, 성남 중원·수정, 수원 영통 등도 최근 꾸준히 상승세를 보였다. 5월 넷째 주 기준 성남 중원은 0.41%, 용인 기흥 0.27%, 수원 영통 0.28% 등의 상승률을 나타냈다. 이미 두 회사의 통근버스가 다니는 용인 수지(8.16%)나 성남 분당(5.95%)도 가파르게 집값이 올랐지만 화성 동탄과 용인 기흥은 실거주의무가 적용되지 않는 비규제 지역인 데다 최대 6억원까지 대출을 받을 수 있는 15억원 이하 아파트가 많아 최근 더욱 주목받고 있다.김인만 김인만부동산경제연구소장은 “이천 아파트를 구입할 수밖에 없던 사람들이 거액의 성과급과 주식 등으로 구매 능력이 향상되면서 상급지인 분당이나 용인 수지·기흥, 수원 영통, 화성 동탄 등 ‘셔세권’으로 점점 눈을 돌릴 수 있게 됐다”﻿고 전망했다.